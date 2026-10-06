La emoción de Messi al saludar a los hinchas desde el micro rumbo al Monumental

Leo se largó a llorar al observar el amor de los argentinos en la salida del micro del predio de Ezeiza hacía Núñez para su último baile en el Albiceleste contra Benín.

Lionel Messi no pudo aguantar la emoción y se largó a llorar al observar el amor de los argentinos en la salida del micro de la Selección Argentina del predio de Ezeiza hacía el Monumental para su último partido en la Albiceleste en el amistoso con Benín, en lo que será una noche histórica y emocionante para el planeta fútbol.