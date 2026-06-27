La premonición de Vozinha sobre el duelo de Argentina y Cabo Verde en el Mundial

El arquero y principal figura del equipo africano había expresado su ilusión de enfrentar a Messi en la previa del inicio de la Copa del Mundo. Cumplirá su sueño.
En la previa del partido de este sábado con Jordania, para cerrar el Grupo J que lo tendrá como primero más allá de cualquier resultado, Argentina conoció a su rival en 16avos de final: Cabo Verde. Tras confirmarse el cruce, se volvió viral la premonición de Vozinha, arquero y figura del país africano.
El experimentado arquero de 40 años, que ganó mucha popularidad a nivel mundial después de su brillante actuación frente a España en el estreno de su equipo, había expresado su ilusión de enfrentar a Lionel Messi en la previa del inicio de la Copa del Mundo.
“Si es Argentina será muy bueno porque Messi, para mí, es el mejor jugador de todos los tiempos”, había asegurado, con elogio incluido para Leo, que ya lleva cinco goles en dos partidos en esta edición y es el artillero histórico del torneo con 18 gritos superando el récord que era del delantero alemán Miroslav Klose (16).
“A mí sinceramente me gustaría mucho jugar contra Lionel Messi, quién sabe, tal vez incluso conseguir la camiseta de Lionel Messi…”, había agregado Vozinha en ese momento. El entrevistador le pidió que imaginara un triunfo 1-0 de Cabo Verde y un penal atajado. “Eso ya sería demasiado, pero sería realmente un sueño lograr esa hazaña”, comentó.
El deseo de Vozinha de enfrentar a Messi se le cumplirá este viernes, desde las 19, en el estadio de Miami del Mundial. El famoso arquero, que ahora tiene más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram gracias a sus actuaciones en este Mundial donde se ganó el cariño del público, tiene un vínculo especial con nuestro país.
En lugar de Josimar José Evora Dias, tal como indica su documento, podría haberse llamado Valdano pero las autoridades del registro civil del país africano le impidieron a su padre inscribirlo con el nombre del mítico delantero argentino. Su objetivo era llamar a su hijo como una figura del Mundial de 1986, que se estaba disputando en ese momento.
Vozinha nació el 3 de junio, el día después que el atacante argentino le marcó dos goles a Corea del Sur en el debut de la Copa del Mundo. Finalmente, optaron por nombrarlo Josimar, como el lateral derecho de Brasil, ídolo del Botafogo y que fue titular el 1 de junio en el triunfo ante España.
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