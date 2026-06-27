La premonición de Vozinha sobre el duelo de Argentina y Cabo Verde en el Mundial

El deseo de Vozinha de enfrentar a Messi se le cumplirá este viernes, desde las 19, en el estadio de Miami del Mundial. El famoso arquero, que ahora tiene más de 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram gracias a sus actuaciones en este Mundial donde se ganó el cariño del público, tiene un vínculo especial con nuestro país.

En lugar de Josimar José Evora Dias, tal como indica su documento, podría haberse llamado Valdano pero las autoridades del registro civil del país africano le impidieron a su padre inscribirlo con el nombre del mítico delantero argentino. Su objetivo era llamar a su hijo como una figura del Mundial de 1986, que se estaba disputando en ese momento.

Vozinha nació el 3 de junio, el día después que el atacante argentino le marcó dos goles a Corea del Sur en el debut de la Copa del Mundo. Finalmente, optaron por nombrarlo Josimar, como el lateral derecho de Brasil, ídolo del Botafogo y que fue titular el 1 de junio en el triunfo ante España.