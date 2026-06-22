La prensa mundial rendida a los pies de Messi: "Es una locura"

El astro argentino deslumbró con un doblete ante Austria en Dallas para convertirse en el máximo goleador en los Mundiales y la prensa mundial lo llenó de elogios.
Lionel Messi volvió a ser el epicentro del fútbol mundial tras su actuación en el triunfo de Argentina por 2-0 ante Austria, donde marcó un doblete que le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos. El impacto del rosarino fue inmediato en la prensa internacional, que reaccionó con elogios unánimes y portadas dedicadas al nuevo hito del capitán argentino.
El partido en Dallas tuvo todos los condimentos de una noche histórica. Messi falló un penal en el inicio del encuentro, pero se repuso con dos goles decisivos, uno en el primer tiempo y otro en el cierre del duelo para superar la marca del alemán Miroslav Klose y consolidar su legado en su sexta Copa del Mundo. Además, la Selección argentina aseguró su clasificación a los 16avos de final.
En España, Mundo Deportivo definió al rosarino como “inmortal” y tituló su nota principal “Messi es una locura”, mientras que Marca optó por “para frotarse los ojos” y destacó el carácter histórico del récord. AS, por su parte, abrió su edición digital con “¡Leyenda de leyendas!”, reflejando el consenso general sobre la magnitud de la actuación.
Desde Inglaterra, The Sun adoptó un enfoque más polémico al centrar parte de su cobertura en una supuesta controversia arbitral, aunque reconoció el récord del argentino. En paralelo, The Athletic analizó el fenómeno desde una perspectiva futbolística con la pregunta sobre cómo Messi sigue dominando a los 38 años, mientras que medios como UOL Esporte, L’Équipe y La Gazzetta dello Sport coincidieron en calificar la actuación como histórica e irrepetible.
Con la Selección ya clasificada y Messi en el centro de la escena mundial, el foco ahora se traslada al cierre de la fase de grupos. Argentina enfrentará a Jordania en su último partido, con el objetivo de confirmar el primer puesto y proyectar su camino en un Mundial donde su capitán volvió a ocupar el lugar de máxima figura global.
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