La prensa mundial rendida a los pies de Messi: "Es una locura"

El partido en Dallas tuvo todos los condimentos de una noche histórica. Messi falló un penal en el inicio del encuentro, pero se repuso con dos goles decisivos, uno en el primer tiempo y otro en el cierre del duelo para superar la marca del alemán Miroslav Klose y consolidar su legado en su sexta Copa del Mundo. Además, la Selección argentina aseguró su clasificación a los 16avos de final.