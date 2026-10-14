Ponzio se refirió a los rumores que vinculan a Ramón Díaz como DT de River en 2027

Tras el empate con Sarmiento en Junín, el León fue consultado sobre la posibilidad del regreso del histórico técnico y respondió que hay que enfocarse en el presente del equipo.

Leonardo Ponzio se refirió a los rumores que vinculan a Ramón Díaz como posible entrenador de River en 2027 y evitó dar precisiones sobre quién estará al frente del equipo la próxima temporada. Tras el empate 1-1 ante Sarmiento en Junín, el entrenador interino remarcó que la prioridad pasa por cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura y recuperar terreno en la tabla. “Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene hay que ganar lo que queda, más no puedo decir. En este club, si no vivís el hoy, es tarde”, afirmó en conferencia de prensa.