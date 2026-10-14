Ponzio se refirió a los rumores que vinculan a Ramón Díaz como DT de River en 2027

Tras el empate con Sarmiento en Junín, el León fue consultado sobre la posibilidad del regreso del histórico técnico y respondió que hay que enfocarse en el presente del equipo.
Leonardo Ponzio se refirió a los rumores que vinculan a Ramón Díaz como posible entrenador de River en 2027 y evitó dar precisiones sobre quién estará al frente del equipo la próxima temporada. Tras el empate 1-1 ante Sarmiento en Junín, el entrenador interino remarcó que la prioridad pasa por cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura y recuperar terreno en la tabla. “Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene hay que ganar lo que queda, más no puedo decir. En este club, si no vivís el hoy, es tarde”, afirmó en conferencia de prensa.
En la misma línea, Ponzio insistió en que el plantel debe concentrarse en los compromisos inmediatos y dejó otra frase sobre la necesidad de no distraerse con lo que pueda suceder más adelante. “River es la gente. No hay que mirar hacia atrás”, sostuvo el técnico sobre los puntos perdidos en este año como los dos con Sarmiento en Junín. Sin confirmar ni descartar escenarios, el exvolante puso el foco en los resultados que necesita el equipo antes de pensar en la planificación del próximo año.
Luego, el entrenador analizó la igualdad frente a Sarmiento y valoró la mejoría que mostró River durante el complemento, aunque reconoció que todavía debe corregir aspectos de su juego. “Conforme con el segundo tiempo. Estuvimos más cerca de lo que queríamos y pretendíamos. Tuvimos situaciones en el primer tiempo, fue más trabado”, explicó. Además, señaló que la falta de eficacia es uno de los principales problemas del equipo: “Mientras tengamos situaciones no es preocupante, creamos y el juego lo tenemos, falta ese segundo que hace la diferencia a la hora de convertir”.
Ponzio también defendió la actitud de sus dirigidos y aseguró que observa un plantel comprometido con la posibilidad de revertir el presente. “Muy pocos equipos tienen situaciones como tiene River. Quieren torcer ese pequeño paso, ganar cosas, que es lo más lindo”, expresó. Por otra parte, dejó abierta la posibilidad de que Tomás Pereyra y Lautaro Almada compartan el equipo y aclaró que no considera relegado a Lucas Silva. El entrenador también destacó la importancia de aprovechar a los juveniles surgidos de las inferiores para potenciar al plantel profesional.
Con el empate en Junín, River quedó 9º en la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, cuando restan cuatro fechas para el cierre de la fase regular. Por eso, Ponzio remarcó que el objetivo inmediato es conseguir victorias y mejorar la posición del equipo. “En la tabla anual, hay que seguir sumando, tenemos cuatro finales ahora, seguir pensando en el hoy. Sumar en cierto punto viene bien, pero tenemos que buscar los tres puntos”, señaló.
comentar