Las figuras del deporte y el espectáculo que estuvieron presentes en el adiós de Messi

Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, juntos en el Monumental.

La repercusión no quedó limitada al Monumental. Andy Kusnetzoff publicó una camiseta argentina con el número 10 y el mensaje “Gracias”, mientras el actor Ariel Pérez De María le dedicó unas sentidas palabras a Messi desde su casa. La noche tuvo como protagonista absoluto al capitán, que alcanzó las 208 presencias oficiales y 126 goles con la Selección Argentina, además de cerrar su ciclo con títulos inolvidables como la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.