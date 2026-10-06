Las figuras del deporte y el espectáculo que estuvieron presentes en el adiós de Messi

Actores, conductores, deportistas, empresarios e influencers se acercaron al Monumental para acompañar al capitán argentino en una noche histórica.
La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina convocó a miles de hinchas y también a numerosas figuras del deporte, la política y el espectáculo. El Monumental fue escenario de una noche especial para el capitán, que disputó ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste. Entre las personalidades que estuvieron presentes aparecieron Charly García, Ezequiel Lavezzi, Nicolás Vázquez, Guillermo Coppola, Alejandro Domínguez, Martín Redrado, Fabrizio Romano y MisterChip.
Entre los famosos que llegaron al estadio también se destacaron distintas figuras del mundo del espectáculo. Flavio Mendoza mostró una bandera con el mensaje “Gracias 10”, mientras Marixa Balli asistió con la camiseta argentina. Julieta Prandi compartió una imagen de Messi junto a la Copa del Mundo y Chato Prada llegó con su hijo Valentín. También estuvieron Vicky y Stefy Xipolitakis, quienes compartieron postales relacionadas con la despedida del capitán.
La jornada también contó con la presencia de referentes vinculados al fútbol y al deporte como Guillermo Coppola, Ezequiel Lavezzi y Alejandro Domínguez, que acompañaron a Messi desde las tribunas, mientras Fabrizio Romano y MisterChip también estuvieron en el Monumental. A ellos se sumaron Grego Rossello, El Polaco y Marcelo Tinelli, quien antes del encuentro publicó un mensaje para el capitán: “Te amamos Leo querido, gracias por tanta magia y tanta unión familiar argentina”.
La despedida reunió además a familiares y figuras relacionadas con los futbolistas de la Selección. Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, estuvo en el estadio junto a su hija. También dijeron presente Bautista Ortega y Agustina Kämpfer, que mostraron en redes sociales distintos momentos de una noche marcada por la emoción y el reconocimiento hacia el 10.
La repercusión no quedó limitada al Monumental. Andy Kusnetzoff publicó una camiseta argentina con el número 10 y el mensaje “Gracias”, mientras el actor Ariel Pérez De María le dedicó unas sentidas palabras a Messi desde su casa. La noche tuvo como protagonista absoluto al capitán, que alcanzó las 208 presencias oficiales y 126 goles con la Selección Argentina, además de cerrar su ciclo con títulos inolvidables como la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.
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