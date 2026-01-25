Liga de España: Barcelona puntero y gol de Thiago Almada para el Atlético de Madrid

En el Camp Nou, Barcelona goleó 3-0 al Real Oviedo y se mantuvo como líder del torneo, sacándole un punto de ventaja al Real Madrid. El equipo de Hansi Flick, que presentó una formación con varias modificaciones pensando en el compromiso de Champions que tendrá durante la semana, presentó un primer tiempo trabado, con poca claridad y ante un rival ordenado que incomodó con presión y transiciones rápidas.

El partido se rompió en el complemento, Dani Olmo abrió el marcador tras un error forzado por la presión de Lamine Yamal, Raphinha amplió minutos después y el propio Yamal cerró la noche con una chilena espectacular para sellar la goleada. Con el resultado a favor, el Barsa manejó los tiempos y confirmó su buen momento en la Liga, mientras que el Oviedo se fue sin puntos pese a haber resistido durante gran parte del encuentro.

El resumen de Barcelona 3 - 0 Real Oviedo

En Madrid, la atención estuvo puesta en Thiago Almada, que venía de confirmar públicamente su continuidad en el Atlético tras los rumores de salida. El volante ex Vélez había sido claro en la previa sobre su deseo de quedarse y pelear un lugar, y frente a Mallorca respaldó sus palabras con una actuación decisiva dentro de la cancha.

El argentino ingresó en el segundo tiempo y marcó un golazo para cerrar el 3-0 del equipo de Diego Simeone, que ya ganaba con tantos de Alexander Sorloth y un gol en contra. Con este triunfo, el Atlético llegó a 44 puntos y se mantiene tercero en LaLiga, mientras Almada busca consolidarse en la rotación del Colchonero y sumar protagonismo pensando en la convocatoria al Mundial 2026.

El golazo de Thiago Almada para el 3 - 0 del Atlético de Madrid