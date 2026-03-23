Estudiantes aplastó 5 a 0 a Central Córdoba en La Plata y quedó escolta en su zona

El equipo de Alexander Medina vapuleó al Ferroviario de local con un triplete de Adolfo Gaich y tantos de Mikel Amondarain y Alexis Castro en la doceava fecha del Torneo Apertura.
Estudiantes aplastó 5 a 0 a Central Córdoba en La Plata por la doceava fecha del Torneo Apertura. El Pincha se floreó con un triplete de Adolfo Gaich y tantos de Mikel Amondarain y Alexis Castro en su casa y quedó escolta en la Zona A del Torneo Apertura, a un solo punto del Vélez de Guillermo Barros Schelotto.
El equipo de Alexander Medina pasó por arriba al Ferroviario en UNO y lo reflejó en el resultado en un contundente segundo tiempo después de un primer tiempo donde no logró abrir el marcador y se fueron 0 a 0 al descanso. Los goles estaban reservados a mansalva para el complemento.
Alexis Castro abrió el marcador a los dos minutos del segundo tiempo con una excelsa ejecución de un tiro libre cercano, donde el balón pasó por arriba de la barrera y se coló en un ángulo del arco defendido por Alan Aguerre. Luego, Estudiantes volvió a festejar a los 24 minutos con un contraataque letal que tuvo un centro de Tiago Palacios que dejó fuera de la acción al arquero y pase-definición a la red de Amondarain.
Y, diez minutos después, el local logró la diferencia de goleada: Tiago Palacios con mucha facilidad de la defensa visitante mandó dentro del área un centro y Gaich de cabeza anotó el 3-0 en el marcador. Central Córdoba siguió yendo por el descuento y Estudiantes siguió aprovechando los espacios que dejaba de contraataque.
Adolfo Gaich se despachó con dos goles más para el 5-0 aplastante de Estudiantes sobre Central Córdoba. El delantero anotó el 4-0 a los 39 minutos con una definición de primera a un balón en el aire después de un centro de Palacios que dejó en el camino a Aguerre y selló el triunfo a los 42' con un cabezazo apareciendo por el centro del área.
Con este resultado, Estudiantes quedó escolta de la Zona A del Torneo Apertura con 21 puntos, a uno del Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Por su parte, Central Córdoba quedó onceavo con 12 unidades, a dos de Independiente, el último que en este momento está clasificando a los playoffs del torneo.
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