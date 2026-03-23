Estudiantes aplastó 5 a 0 a Central Córdoba en La Plata y quedó escolta en su zona

Adolfo Gaich se despachó con dos goles más para el 5-0 aplastante de Estudiantes sobre Central Córdoba. El delantero anotó el 4-0 a los 39 minutos con una definición de primera a un balón en el aire después de un centro de Palacios que dejó en el camino a Aguerre y selló el triunfo a los 42' con un cabezazo apareciendo por el centro del área.

Con este resultado, Estudiantes quedó escolta de la Zona A del Torneo Apertura con 21 puntos, a uno del Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Por su parte, Central Córdoba quedó onceavo con 12 unidades, a dos de Independiente, el último que en este momento está clasificando a los playoffs del torneo.

El resumen de la goleada de Estudiantes a Central Córdoba