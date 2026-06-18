Bombazo en el mercado de pases en pleno Mundial: ¿Enzo Fernández va al Real Madrid?

El mediocampista argentino de Chelsea es un deseo de José Mourinho, flamante DT del Merengue, y aseguran que ya llegaron a un acuerdo contractual para incorporarlo en el próximo mercado de pases.
Enzo Fernández es el chico brillante con un futuro glorioso y ya lo confirmó desde que deslumbró en la Selección Argentina cuando era un recién llegado desde River al Benfica. La rompió y tan solo seis meses después se fue al Chelsea por una cifra de 121 millones de euros, convirtiéndolo en el fichaje argentino más caro y el de la historia del fútbol inglés. Después de tres años al frente del equipo de la Premier, donde se convirtió en titular indiscutido, aparecería un futuro nuevo y a la altura de su nivel: el Real Madrid.
Según medios europeos, el futbolista, que actualmente disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, habría llegado a un acuerdo contractual de palabra con el club más ganador de la historia y firmaría su vínculo hasta 2032. Después de este primer paso y con el respaldo del futbolista, la Casa Blanca prepara una propuesta formal para presentarle al Chelsea.
Cabe destacar que Enzo tiene deseos de ponerle pausa a su ciclo en Inglaterra para apuntar hacia lo más alto, por lo que ya habría manifestado su intención de interrumpir su contrato que rige hasta junio de 2032. A pesar de haber tenido un buen rendimiento individual, no fue así para el equipo con el que supo ser campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes 2025: terminó décimo en la liga inglesa, cayó ante el Manchester City en la final de la FA Cup y quedó afuera en octavos de la Champions League tras caer por ¡8-2! en el resultado global.
"Hay un principio de acuerdo para un contrato hasta 2032. El Real Madrid ya está listo para presentar una oferta millonaria al Chelsea con el fin de intentar fichar al mediocampista, quien quiere irse del CFC y está presionando para unirse al Madrid”, expresa Nicoló Schira, periodista italiano, especialista en mercado de pases. Este avance tiene mucho que ver con una presión de José Mourinho, flamante DT, quien expresó su deseo por incorporarlo para reforzar el mediocampo.
El representante, Javier Pastore, analiza de cerca la situación teniendo en cuenta, sobre todo, las ganas de Enzo de vestirse de blanco. En paralelo, no parece una operación sencilla: el monto de transferencia no bajaría de los 120 millones de euros, cifra equivalente a la que pagó Chelsea al Benfica en 2023.
Todo indica que el club de Londres no se la dejará fácil a los españoles, menos cuando se trata de una de sus máximas figuras actuales. Sin embargo, Xabi Alonso, el entrenador, no tiene ningún problema en renovar equipo y no presionará por retenerlo, una contrapuesta que deja la puerta abierta a tomar la decisión en manos del Madrid y Enzo. De esta manera, se prepara una oferta económica a la altura y negociable para poder incorporarlo antes del cierre del mercado de pases.
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