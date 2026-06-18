Bombazo en el mercado de pases en pleno Mundial: ¿Enzo Fernández va al Real Madrid?

El representante, Javier Pastore, analiza de cerca la situación teniendo en cuenta, sobre todo, las ganas de Enzo de vestirse de blanco. En paralelo, no parece una operación sencilla: el monto de transferencia no bajaría de los 120 millones de euros, cifra equivalente a la que pagó Chelsea al Benfica en 2023.

Todo indica que el club de Londres no se la dejará fácil a los españoles, menos cuando se trata de una de sus máximas figuras actuales. Sin embargo, Xabi Alonso, el entrenador, no tiene ningún problema en renovar equipo y no presionará por retenerlo, una contrapuesta que deja la puerta abierta a tomar la decisión en manos del Madrid y Enzo. De esta manera, se prepara una oferta económica a la altura y negociable para poder incorporarlo antes del cierre del mercado de pases.