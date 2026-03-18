Liverpool goleó al Galatasaray en Anfield y avanzó de ronda en la Champions League

Y, en el arranque del complemento, Liverpool liquidó la serie con una ráfaga:Hugo Ekitike marcó el segundo tras una asistencia de Mohamed Salah y, pocos minutos después, Ryan Gravenberch anotó el tercero con un remate desde el borde del área. Con la diferencia a su favor, los Reds manejaron el ritmo del partido y no le dieron chances de reacción al rival.