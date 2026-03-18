Liverpool goleó al Galatasaray en Anfield y avanzó de ronda en la Champions League

Tras caer 1 a 0 en el duelo de ida de visitante, los Reds aplastaron 4 a 0 al club turco en Inglaterra para revertir la serie y meterse en cuartos de final del certamen copero.
Liverpool se hizo fuerte en Anfield, goleó 4 a 0 a Galatasaray y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League revirtiendo la serie tras haber perdido 1-0 en Turquía. El equipo inglés dominó el partido desde el inicio y terminó imponiendo su jerarquía para sellar el pase a la próxima ronda donde se cruzará con el vigente campeón PSG.
El primer gol llegó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Alexis Mac Allister ejecutó un córner con un pase a la puerta del área, donde Dominik Szoboszlai empujó el balón. El tanto le dio tranquilidad al conjunto local, que ya había generado varias situaciones claras y obligaba al equipo turco a adelantarse en el campo.
Y, en el arranque del complemento, Liverpool liquidó la serie con una ráfaga:Hugo Ekitike marcó el segundo tras una asistencia de Mohamed Salah y, pocos minutos después, Ryan Gravenberch anotó el tercero con un remate desde el borde del área. Con la diferencia a su favor, los Reds manejaron el ritmo del partido y no le dieron chances de reacción al rival.
Por último, a los 16' del segundo tiempo llegó el cuarto cuando Salah enganchó hacia adentro y remató de zurda contra el palo para cerrar goleada. El equipo inglés pudo haber ampliado aún más la ventaja, pero se encontró con varias atajadas de Ugurcan Cakir. Mac Allister completó los 90 minutos y tuvo una actuación sólida en el mediocampo, participando en la jugada del primer tanto.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Arne Slot se metió entre los ocho mejores del torneo y enfrentará a PSG en una de las series más atractivas de los cuartos de final. Liverpool confirmó su gran momento en Europa y volvió a mostrar su poder ofensivo en una noche contundente en Anfield.
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