Los dos años que Messi tuvo más goles que partidos en la Selección Argentina

Pero, Leo, que tenía los 6 gritos en 2007 como su mejor registro, duplicó su marca con 12 festejos ¡y en solo 9 partidos! en 2012, un año en el que quedó en la historia del fútbol al establecer un extraordinario récord goleador en año calendario, al anotar 91 tantos, sumando los otros 79 con la camiseta del Barcelona. Pasó los 85 gritos de Gerd Müller, mítico delantero de Bayern Múnich y la Selección de Alemania de los años 60' y 70'.

Leo inició el 2012 con la Selección anotando un triplete para el triunfo 3 a 1 a Suiza en un amistoso disputado el 29 de febrero en Berna. Un zurdazo cruzado tras una pared con Agüero, una definición excelsa con el balón pegando en el travesaño y metiéndose al arco y un penal engañando al arquero abriendo el pie. Fue su primer hat-trick en la Albiceleste.

Después, el rosarino marcó en el 4-0 a Ecuador por Eliminatorias al Mundial 2014 en el Monumental (2/6) y brilló en el 4-3 inolvidable a Brasil en Nueva Jersey con tres tantos espectaculares: abriendo el pie y poniendo el balón contra el palo, amagando al arquero rival tras una pared al espacio con Di María y una bomba al ángulo para el 4-3 final.

Luego, anotó un gol en los 3-1 a Alemania (amistoso en Frankfurt) y a Paraguay (Eliminatorias en Córdoba). Se cortó su racha goleadora en el 1-1 con Perú en Lima y retomó con un doblete a Uruguay en el 3-0 en Mendoza y otro festejo en el 2-1 a Chile de visitante. Finalizó su año con la Selección en noviembre en el 0-0 amistoso con Arabia Saudita en Riad.

Y, diez años después, Messi volvió a tener más goles que partidos en la Selección en otro momento totalmente distinto en su carrera. Jugaba en París Saint Germain cuando pensó que nunca se iría del Barcelona y ya había cortado la maldición de 28 años sin títulos de la Selección con la Scaloneta en la Copa América 2021. De aquellos 25 años en su prime 2012 y recién empezando a forjar un liderazgo en el seleccionado, a este 2022 en modo maradoneano.

Leo inició su marca goleadora en este año en el 3-0 a Venezuela por Eliminatorias en La Bombonera, después no anotó ante Ecuador en Guayaquil (1-1) ni en el contundente 3-0 a Italia en Wembley en la Finalissima más allá de que fue una de las figuras del encuentro. A continuación, Leo hizo los cinco goles del 5-0 a Estonia en Pamplona, tuvo dobletes en el 3-0 a Honduras en Miami y 3-0 a Jamaica en Nueva Jersey y un tanto en el 5-0 a Emiratos Árabes previo al Mundial.

Después, el astro rosarino marcó 7 goles en 7 partidos en Qatar 2022, siendo fundamental para conseguir la tercera estrella. En la fase de grupos, marcó de penal en la sorpresiva caída con Arabia Saudita y le hizo un golazo a México para dar tranquilidad a todos los argentinos frente a una posible eliminación en la primera etapa. Después, ¡marcó en octavos, cuartos, semis y final! Sí, único, con 35 años...

Un zurdazo raso que superó todas las piernas rivales que intentaron bloquearlo en los octavos con Australia, de penal en su masterclass contra Países Bajos en cuartos de final después de las declaraciones de Van Gaal, de penal en las semis con Croacia donde sacó a bailar a Gvardiol y doblete en la mejor final de todos los Mundiales contra Francia, anotando desde los 12 pasos y captando un rebote de Hugo Lloris dentro del área.

Leo, que dejó en miniatura el récord de Batistuta de 54 gritos con sus 126 festejos, también tuvo otros años con registros goleadores admirables en la Albiceleste: 6 en 7 en 2013, 8 en 8 en 2023 y 11 en 12 en este 2026. ¡Gracias Lionel Andrés Messi! Por elegir representar a Argentina más allá de haberte ido siendo un adolescente a España, por tus goles, asistencias, por tu magia, por hacernos llenar el pecho de orgullo y darnos tanta alegría durante más de dos décadas.