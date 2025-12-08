Los mejores memes y cargadas del triunfo de Estudiantes a Gimnasia

El Pincha se quedó con el clásico platense, eliminó al Lobo y disputará la final del Torneo Clausura. Tras el encuentro, explotaron las redes con memes y cargadas.

Estudiantes se quedó con el clásico platense más importante de los últimos años: venció 1 a 0 a Gimnasia en el Bosque y clasificó a la final del Torneo Clausura. Tras el encuentro, explotaron las redes con memes y cargadas al Lobo, que más allá de llegar en un buen momento y ser local volvió a caer con la paternidad con el Pincha y se quedó afuera del campeonato.