La Selección argentina despidió a Messi con un emotivo mensaje: "Gracias por hacernos mejores"

La cuenta oficial de la selección publicó un video para homenajear al capitán antes de su último partido hoy frente a Benín en el Estadio Monumental.
La Selección argentina le dedicó un emotivo video a Lionel Messi en la previa de su despedida con la camiseta “Albiceleste”, luego de 21 años de trayectoria. El mensaje destacó su legado y le agradeció “por hacernos mejores a todos”.
“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar”, comienza el video que repasa la trayectoria del capitán argentino con la Selección.
El homenaje continúa con una reflexión sobre el impacto de Messi más allá de los resultados deportivos. “Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida”, señala el mensaje.
La publicación también destaca distintos momentos de la carrera del rosarino con la celeste y blanca, y su manera de afrontar las dificultades. “Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial”, expresa el video.
El mensaje recuerda además uno de los momentos más simbólicos de Messi después de conquistar el Mundial. “Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar”, señala el homenaje, que repasa así parte de lo que significó el título mundial en Qatar para el futbolista y para la Selección.
La despedida también pone el foco en la influencia de Messi fuera de la cancha. “Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo”, continúa el mensaje dedicado al capitán.
“Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá”, concluye el video antes de dejar una última definición sobre el futbolista: “Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos”.
La gran despedida de Lionel Messi con la Selección argentina será esta noche desde las 20, frente a el seleccionado de Benín en el Estadio Monumental. El partido marcará el cierre de su etapa con el selecció después de 21 años.
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