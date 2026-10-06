La Selección argentina despidió a Messi con un emotivo mensaje: "Gracias por hacernos mejores"

El mensaje recuerda además uno de los momentos más simbólicos de Messi después de conquistar el Mundial. “Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar”, señala el homenaje, que repasa así parte de lo que significó el título mundial en Qatar para el futbolista y para la Selección.

La despedida también pone el foco en la influencia de Messi fuera de la cancha. “Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo”, continúa el mensaje dedicado al capitán.

“Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá”, concluye el video antes de dejar una última definición sobre el futbolista: “Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos”.

La gran despedida de Lionel Messi con la Selección argentina será esta noche desde las 20, frente a el seleccionado de Benín en el Estadio Monumental. El partido marcará el cierre de su etapa con el selecció después de 21 años.