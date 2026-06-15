Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay con Arabia Saudita: "Teníamos que ganarlo"

Por último, Bielsa insistió en que el análisis debe centrarse en el rendimiento de Uruguay y no en los resultados ajenos dentro del grupo. "A los demás equipos no los analizo, analizo del que soy responsable", afirmó. Finalmente, evitó hacer proyecciones sobre la clasificación y señaló que, con apenas dos partidos disputados y ambos empatados, todavía es prematuro anticipar cómo se resolverá la zona.

Uruguay enfrentará en la segunda fecha a Cabo Verde, el próximo domingo a las 19, que viene de conseguir un empate histórico ante España en su debut absoluto en un Mundial e intentará extender la hazaña. La tercera jornada será ante los europeos, el viernes 26, en un cruce que podría definir la clasificación y un posible cruce con Argentina en los dieciseisavos de final.

La palabra de Bielsa tras el empate 1-1 ante Arabia Saudita