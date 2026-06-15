Marcelo Bielsa tras el empate de Uruguay con Arabia Saudita: "Teníamos que ganarlo"

El entrenador reconoció que su equipo debía imponerse al equipo asiático y atribuyó el resultado a un rendimiento irregular durante gran parte del encuentro.
Marcelo Bielsa realizó una fuerte autocrítica luego del empate 1 a 1 de su Uruguay con Arabia Saudita en el debut mundialista y sostuvo que el resultado estuvo directamente relacionado con el nivel mostrado por su equipo. "Nosotros este partido teníamos que ganarlo", afirmó el entrenador argentino.
"El Loco" remarcó que el rival era uno al que la Celeste debía superar. "Concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien", agregó tras el encuentro disputado en Miami, que lo dejó sin margen de error para el próximo duelo con Cabo Verde, teniendo en cuenta la paridad de la zona y que termina con España.
Bielsa profundizó su análisis y consideró que la igualdad respondió más a las falencias de Uruguay que a los méritos del adversario. "No conseguimos la versión de la que somos capaces. Me parece que ahí está la diferencia de que no hayamos podido ganar", explicó. Además, rechazó quedarse únicamente con la mejoría mostrada en el complemento y señaló que el equipo desaprovechó la primera mitad. "El partido es todo y en el primer tiempo no utilizamos 45 minutos donde estábamos en condiciones de hacer lo mismo que hicimos en el segundo", sostuvo.
El técnico también se refirió a las variantes que introdujo durante el entretiempo, cuando modificó nombres y esquema en busca de una reacción. Si bien inicialmente evitó atribuir la mejoría exclusivamente a las sustituciones, luego reconoció que los ingresos de Antonio Sanabria y Agustín Canobbio le dieron otra dinámica al equipo. "Entraron por la derecha para aportar más movilidad, algo que le faltó al equipo en la primera parte. Tuvimos dos fases distintas. En la segunda parte, tuvimos ocasiones de gol", explicó.
Por último, Bielsa insistió en que el análisis debe centrarse en el rendimiento de Uruguay y no en los resultados ajenos dentro del grupo. "A los demás equipos no los analizo, analizo del que soy responsable", afirmó. Finalmente, evitó hacer proyecciones sobre la clasificación y señaló que, con apenas dos partidos disputados y ambos empatados, todavía es prematuro anticipar cómo se resolverá la zona.
Uruguay enfrentará en la segunda fecha a Cabo Verde, el próximo domingo a las 19, que viene de conseguir un empate histórico ante España en su debut absoluto en un Mundial e intentará extender la hazaña. La tercera jornada será ante los europeos, el viernes 26, en un cruce que podría definir la clasificación y un posible cruce con Argentina en los dieciseisavos de final.
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