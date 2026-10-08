Masters 1000 de Shanghái: Juan Manuel Cerúndolo avanzó y enfrentará a Carlos Alcaraz

El tenista porteño superó por 6-4 y 6-4 al colombiano Nicolás Mejía en su estreno en el certamen chino y ahora se medirá contra el español, flamante tercero del mundo.
Juan Manuel Cerúndolo (55°) venció por 6-4 y 6-4 a Nicolás Mejia (119°) en su estreno en el Masters 1000 de Shanghái y ahora se medirá contra Carlos Alcaraz (3°). El porteño de 24 años tendrá un gran desafío al enfrentar al español, quien llega a este certamen con el título conseguido en el ATP 500 de Tokio.
“Me siento mentalmente fresco, eso es lo más importante. Estoy preparado para el desafío de este torneo. Si miramos un par de años atrás, probablemente esta gira o esta parte de la temporada nunca ha sido mi mejor momento. Ahora, quiero afrontar bien este torneo, porque deseo ganar los torneos en algún momento. Este y los que vendrán en los próximos dos meses. Ahora mismo, es una motivación que tengo para el resto de la temporada”, comentó Alcaraz, quien nunca superó los cuartos de final en el certamen asiático.
El encuentro entre Juanma Cerúndolo y Alcaraz será el sábado 10 de octubre. Se enfrentaron una vez, a fines de 2021, en un torneo no oficial como las Next Gen ATP Finals, en Milán. El europeo, que era 32° del ranking, se impuso en la etapa de grupos por 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3 (3) ante el porteño, que era 91° del tour.
Por otro lado, el Masters 1000 tendrá seis argentinos en esta segunda ronda debido a que cuatro avanzaron en la primera -como Juanma- y se sumarán a los dos que iniciarán en esta fase. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ya estaban preclasificados, mientras que Juanma, Sebastián Báez, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli se sumaron al ganar en sus estrenos.
Ahora, Báez chocará con Valentin Vacherot (Mónaco), Tirante con Rafael Jódar (España), Ugo Carabelli con Félix Auger-Aliassime (Canadá), Francisco Cerúndolo con Roman Safiullin (Rusia) y Etcheverry con Dalibor Svrina (República Checa).
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