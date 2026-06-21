Mbappé se refirió a la pelea con Messi por ser el máximo goleador histórico del Mundial

El delantero francés elogió a Leo después de que alcanzó a Klose como máximo anotador de la Copa del Mundo, marca por la que también pelea por adueñarse en su carrera.
Kylian Mbappé se refirió al logro de Lionel Messi de alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del Mundial, marca por la que también pelea por adueñarse en su carrera. La estrella francesa tiene 14 goles y está a dos del capitán de la Selección Argentina y del histórico delantero alemán.
Cabe recordar que Mbappé había pasado a Messi con su doblete a Senegal pero un rato más tarde el argentino hizo un triplete contra Argelia para volver a pasarlo y hacer historia. "Es siempre un placer estar ahí y lo importante es el partido (mañana contra Irak) porque hay que clasificarse. Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre marca. Yo corro de atrás. Voy a tratar de seguir marcando para ayudar a mi equipo y si lo hago me acercaré al récord pero lo más importante para mí es ganar la Copa del Mundo", expresó.
En este contexto, Mbappé fue consultado sobre las figuras del Mundial y aprovechó para destacar nuevamente al argentino: "Messi es el mejor jugador, junto con Cristiano, eso está claro. Yo intento ayudar a mi equipo a ganar otro Mundial. Lo demás son debates para los periodistas. De momento no pienso en Haaland; quizá ellos piensen en nosotros, pero yo pienso en Irak".
"Messi ha demostrado lo que hemos visto, eso es un debate para la gente, es bueno, pero no es una cosa que está en mi cabeza, lo que quiero es llevar el trofeo a casa. No estaré aquí cuando cumpla 40 años, ya me habrán echado antes. No hago planes de futuro, solo pienso en el momento presente, en disfrutar del Mundial", planteó descartando una longeva carrera como la de la Pulga.
Al ser su primera Copa del Mundo como capitán de su seleccionado, Mbappé hizo foco en la gran responsabilidad que ello significa y el rol que debe cumplir puertas adentro. "Sé lo que represento, consciente de hacer historia de mi país. A veces la presión te puede pero he tenido la suerte ya de jugar esta competición y no espero que un doblete en el primer partido sea suficiente", indicó.
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