Mbappé se refirió a la pelea con Messi por ser el máximo goleador histórico del Mundial

Cabe recordar que Mbappé había pasado a Messi con su doblete a Senegal pero un rato más tarde el argentino hizo un triplete contra Argelia para volver a pasarlo y hacer historia. "Es siempre un placer estar ahí y lo importante es el partido (mañana contra Irak) porque hay que clasificarse. Ya sabía que Leo iba a marcar, porque siempre marca. Yo corro de atrás. Voy a tratar de seguir marcando para ayudar a mi equipo y si lo hago me acercaré al récord pero lo más importante para mí es ganar la Copa del Mundo", expresó.