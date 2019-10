¿Cuándo se quiso ir Messi del Barsa? Allá por el 2013, cuando aparecieron los problemas con la Hacienda: “Fue muy difícil para mí y mi familia porque la gente no se entera de lo que pasa. Escucha de oído y opina. Un sector de la prensa ayudó a que eso fuera así. Fui el primero y por eso fueron tan duro. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos".

Y siguió: "Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada. Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barsa, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa”.

ADEMÁS:

Daniel Passarella: "Extraño el fútbol y por eso quiero volver"

Argentina aplastó a EEUU y se despidió del torneo

Comienza el juicio a Bebote Álvarez por tentativa de extorsión a Ariel Holan

Real-Madrid-Barcelona-Messi-Cristiano.jpg

El astro del Barcelona también confesó que extraña a Cristiano Ronaldo en la Liga de España y soltó que le hubiera gustado que siga en el Real Madrid. "Lo echo de menos", soltó la Pulga, para sorpresa de todos.

"Sí, me hubiera gustado que siguiera en el Madrid, era un plus de rivalidad. El Madrid estará arriba, tiene jugadores muy buenos. El año pasado dije que notaría la marcha de Cristiano”, remarcó el crack argentino.

Messi también tocó el tema de su relación con Antoine Griezmann. “No es fácil jugar en el Barcelona. Viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente. Pero no tenemos duda de que se adaptará porque es inteligente. Es mentira lo de la mala relación. Lo dije el primer año, es uno de los mejores y siempre son bienvenidos los jugadores así. Nunca tuve inconveniente”.

Sobre su retiro, la Pulga señaló: “Cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí. Por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado”.

Enseguida, añadió: “Siempre soñé jugar en Newell's, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere".

Para cerrar, habló del momento de su adiós, pero no se puso un plazo: “Yo me voy midiendo cada año y veo si estoy bien, mal, si puedo seguir. No puedo decir hasta 'x' edad. No quiero estar sin poder moverme".