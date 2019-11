Una vez que pise el terreno de juego del Camp Nou, Messi quedará en el segundo lugar de la tabla de presencias en el Barcelona, detrás de Xavi Hernández, quien disputó en total 767 partidos.

Pero eso no es todo. Además, Messi tiene chances de alcanzar los 700 goles en su carrera si es que consigue marcar un doblete, ya que hasta el momento suma 698 gritos. No es sencillo hacer dos en un partido de Champions, pero para el crack rosarino no hay imposibles.

Los goles de Messi en su carrera:

•612 con Barcelona.

•70 con la Selección Argentina.

•14 con la Selección Sub-20.

•2 con la Selección Sub-23.