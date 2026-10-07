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Messi le regaló al Museo de River una camiseta de su despedida autografiada

El club publicó el momento en que Leo firmó "para toda la gente de River con mucho cariño" en un modelo de su última casaca con la Albiceleste que quedará en Núñez.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina este martes en el amistoso con goleada 3 a 0 a Benín en el Monumental, dejando un gran vacío después de transformarse en la máxima leyenda del combinado nacional a base de goles, asistencias, liderazgo, títulos y récords. Y, en las horas previas, protagonizó dos momentos históricos para River.

El club lo distinguió como Socio Honorario en una reunión que mantuvo el presidente Di Carlo y el futbolista en una de las oficinas de la institución previo al partido despedida. Y, en estas horas, se dio a conocer que el 10 también le regaló una camiseta con dedicatoria al Millonario que ya está exhibida en el Museo de la institución.

La reliquia que recibió el presidente Stefano Di Carlo en la noche del martes fue colocada este miércoles en un sector central del Museo River, con todo el orgullo que eso significa para la institución y para los hinchas, que ya pueden disfrutarla. Allí, Di Carlo estuvo acompañado por los vicepresidentes Andrés Ballotta e Ignacio Villarroel, Agustín Forchieri (Secretario General), Guillermo Laje (Tesorero), Federico Ferreyra (Protesorero) y Rodrigo Daskal (Presidente del Museo).

ADEMÁS: El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi sobre su adiós a la Selección

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