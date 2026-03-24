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Messi ya está en Argentina para los últimos amistosos de la Selección antes del Mundial 2026

El capitán de la Selección Argentina llegó hoy por la mañana al país para ya estar a disposición de Lionel Scaloni para los amistosos previos a la cita mundialista.

Este martes por la mañana, Lionel Messi pisó Argentina proveniente desde Miami y ya se mentaliza para los dos amistosos de la Selección ante Mauritania y Zambia en La Bombonera.

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Lionel Messi bajando del avión y ya disponible para los entrenamientos y los amistosos previos al Mundial.

El astro argentino arribó a las 6:45 de este martes al Aeropuerto de Ezeiza en un vuelo privado desde Estados Unidos, luego de haber disputado el partido entre Inter Miami y New York City, en el que convirtió un gol de tiro libre, el 901° de su carrera.

En estos amistosos internacionales que tiene la selecta, Messi podría igualar la marca de Juninho Pernambucano, uno de los brasileños que mejor ejecutaba los tiros libres. El mejor futbolista del mundo quedó a tan sólo una ejecución perfecta para igualar los 72 goles por esa vía y batir otro récord más.

ADEMÁS: Scaloni convocó a Lucas Martínez Quarta para los amistosos por la lesión de Balerdi

El viernes 27 de marzo desde las 20:15, Argentina jugará ante Mauritania y el martes 31 de marzo a partir de la misma hora se enfrentará ante Zambia, ambos encuentros en La Bombonera y con la transmisión de TyC Sports.

Novedades en la lista de convocados

Además de los convocados anunciados por las redes sociales oficiales de la Selección Argentina, Lionel Scaloni sorprendió a varios hinchas y hasta los mismos jugadores con nuevas convocatorias para esta doble fecha FIFA.

El entrenador argentino llamó días después, para poder tener más opciones para la futura lista de convocados al Mundial y por el buen nivel que vienen mostrando, a Joaquín Panichelli y Franco Mastantuono. Tambipen convocó a Lucas Martínez Quarta por la lesión que sufrió Leo Balerdi. Entre otras novedades de la primera lista se encuentran Gabriel Rojas, Valentín Barco y Máximo Perrone.

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