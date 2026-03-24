Messi ya está en Argentina para los últimos amistosos de la Selección antes del Mundial 2026

El viernes 27 de marzo desde las 20:15, Argentina jugará ante Mauritania y el martes 31 de marzo a partir de la misma hora se enfrentará ante Zambia, ambos encuentros en La Bombonera y con la transmisión de TyC Sports.

Novedades en la lista de convocados

Además de los convocados anunciados por las redes sociales oficiales de la Selección Argentina, Lionel Scaloni sorprendió a varios hinchas y hasta los mismos jugadores con nuevas convocatorias para esta doble fecha FIFA.

El entrenador argentino llamó días después, para poder tener más opciones para la futura lista de convocados al Mundial y por el buen nivel que vienen mostrando, a Joaquín Panichelli y Franco Mastantuono. Tambipen convocó a Lucas Martínez Quarta por la lesión que sufrió Leo Balerdi. Entre otras novedades de la primera lista se encuentran Gabriel Rojas, Valentín Barco y Máximo Perrone.