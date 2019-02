Mientras define su futuro, Ricardo Centurión tiró "estoy reservado gente"

Atlético Paranaense fue uno de los clubes con el que se lo vinculó, pero enseguida desde Brasil avisaron que no pensaban contratarlo. Luego, Godoy Cruz se anotó en la carrera por el fútbol de Centu para tenerlo en la Copa Libertadores de América; sin embargo, desde Mendoza aseguran que el pase sería muy complicado.

De todas maneras, como sus días en Racing están contados, el Tomba tratará de destrabar la situación para contar con el fútbol de Centurión en la copa.

Con todos estos rumores y su presente caótico en Racing, en una transmisión en vivo por Instagram a Ricardo Centurión le consultaron por su futuro y la respuesta dejó un abanico de posibilidades: "Estoy reservado gente, estoy reservado...".

Además tiró: "Hay un par de mensajes que me re gustan... les pondría una banda de me gusta pero no puedo decir nada porque mañana soy tapa de Olé al toque, ñeri". ¿Dónde jugará Centurión?

Racing blinda a Zaracho en 24 millones

Con el nivel que viene luciendo Matías Zaracho, de 20 años, Racing decidió blindar el pase del mediocampista: La cláusula de rescisión era de 18 millones, pero ahora la Academia la elevará a 24 millones de dólares. El jugador tiene contrato hasta diciembre de 2022.