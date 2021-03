Miguel Ángel Russo: "Faltó un poquito más de inteligencia"

El DT de Boca, Miguel Ángel Russo, coincidió con los dichos de Tevez en relación a las expulsiones. Igualmente se fue contento con el rendimiento del equipo.

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, remarcó las cosas positivas que dejó el equipo en el encuentro pero sin dejar pasar las malas decisiones que no le permitieron al equipo ganar los tres puntos: "Falta ser un poquito mas de inteligencia para cerrar los partidos y terminar con once. Por suerte hay muchas cosas positivas, pero no nos alcanza porque siempre buscamos ganar. Lo podíamos haber definido pero igual estoy contento con el rendimiento".