Mundial 2026: España le gana a Uruguay y lo deja afuera

Embed ¡¡EL TACO NO, DARWIN!! Gran avivada de Fede Valverde, pase al medio y... ¿Qué le pasó al goleador? ¡Era el 1-0 de La Celeste!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8TbXn6DX7B — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

25 Minutos- Cooling Break

Se cumple el cooling break en Guadalajara con un desarrollo que, por ahora, favorece el planteo de España. El equipo de Luis de la Fuente monopoliza la posesión de la pelota y maneja los tiempos del encuentro, mientras que Uruguay espera el momento para recuperar y salir rápido de contraataque, buscando sorprender a una defensa española que casi no pasó sobresaltos en el arranque del partido.

Comenzó el partido

Tras los himnos y el minuto de silencio por la triste situación que esta viviendo el pueblo venezolano, la Roja y la Celeste ya juegan su ultimo partido en esta fase de grupos.