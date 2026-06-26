Mundial 2026: España le gana a Uruguay y lo deja afuera

España se impone con un gol de Alex Baena tras un error del arquero uruguayo, Fernando Muslera. Con este resultado el equipo de Bielsa queda eliminado.
Uruguay enfrenta España por la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial 2026, en lo que definirá buena parte del futuro de ambos seleccionados. La Celeste llega sin margen de error al Estadio Guadalajara y necesita una victoria para evitar una eliminación prematura, mientras que la Roja intentará sellar su clasificación como líder de la zona.
El equipo dirigido por Marcelo Bielsa acumula dos empates en el certamen, 1-1 frente a Arabia Saudita y 2-2 ante Cabo Verde, resultados que lo dejaron contra las cuerdas. Del otro lado estará la selección de Luis de la Fuente, que viene de golear 4-0 a los saudíes y depende de sí misma para terminar en lo más alto del grupo.
Alex Baena pateó tras un centro de Marcos Llorente y a Fernando Muslera se le escapó la pelota de las manos, lo que terminó en el 1-0 para la Roja. Con este resultado, España se está asegurando el primer puesto del Grupo H y está dejando afuera a Uruguay del Mundial 2026.
Federico Valverde recuperó la pelota en la salida de España y lanzó de inmediato un preciso centro al área para Darwin Núñez. El delantero intentó definir de taco, pero su remate salió sin dirección y se perdió una clara oportunidad para abrir el marcador en favor de Uruguay.
Se cumple el cooling break en Guadalajara con un desarrollo que, por ahora, favorece el planteo de España. El equipo de Luis de la Fuente monopoliza la posesión de la pelota y maneja los tiempos del encuentro, mientras que Uruguay espera el momento para recuperar y salir rápido de contraataque, buscando sorprender a una defensa española que casi no pasó sobresaltos en el arranque del partido.
Tras los himnos y el minuto de silencio por la triste situación que esta viviendo el pueblo venezolano, la Roja y la Celeste ya juegan su ultimo partido en esta fase de grupos.
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