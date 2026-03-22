Nahuel Molina le hizo un impresionante gol a Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Con una bomba inatajable, el lateral argentino puso el 2 a 2 parcial de visitante para Atlético Madrid en el clásico. Después, Vinicius terminó dándole el triunfo al club blanco.
Nahuel Molina le marcó un impresionante gol a Real Madrid en el Santiago Bernabéu para el empate 2 a 2 parcial de Atlético Madrid en el clásico. El lateral argentino sacó una bomba inatajable a los 21 minutos del segundo tiempo para llenar de ilusión al equipo de Diego Simeone, que terminó cayendo 3 a 2 por un nuevo tanto de Vinicius.
Molina controló para adelante y con carrera le dio con muchísima violencia a un balón que se clavó en un ángulo del arco defendido por Andriy Lunin, quien con su volada hizo que el gol sea aún más espectacular. El futbolista surgido en las inferiores de Boca festejó con euforia su golazo y Giuliano Simeone se agarró la cabeza no pudiendo creer su disparo.
Molina había ingresado hace nueve minutos en lugar de Ademola Lookman, quien había adelantado al visitante en el marcador en el Santiago Bernabéu. El club blanco reaccionó en el complemento con Vinicius marcando el 1 a 1 y Valderde dando vuelta la historia.
El argentino volvió a poner en partido a su equipo con el 2-2 conseguido con este golazo y Vinicius puso el 3-2 final a favor del Real Madrid, que aguantó unos pocos minutos en inferioridad numérica sobre el final tras la expulsión de Valverde. Julián Álvarez reventó el travesaño con un intento que pudo ser el 3-3 pero el destino quiso que el derby se pinte de blanco.
Con este triunfo, Real Madrid llegó a 69 puntos y sigue a cuatro de Barcelona (73) con nueve fechas por delante en la Liga de España. Villareal está tercero con 58 unidades y Atlético Madrid lo sigue con 57, ambos con comodidad en puestos de clasificación a la próxima Champions League.
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