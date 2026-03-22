Nahuel Molina le hizo un impresionante gol a Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Molina controló para adelante y con carrera le dio con muchísima violencia a un balón que se clavó en un ángulo del arco defendido por Andriy Lunin, quien con su volada hizo que el gol sea aún más espectacular. El futbolista surgido en las inferiores de Boca festejó con euforia su golazo y Giuliano Simeone se agarró la cabeza no pudiendo creer su disparo.