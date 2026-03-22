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San Lorenzo encontró entrenador: Gustavo Álvarez aceptó la propuesta del club

Tras caerse las opciones de Martín Palermo y Pablo Guede, el Ciclón cerró al técnico de 53 años que viene de ser campeón en sus últimos dos equipos: Huachipato y Universidad de Chile.

Gustavo Álvarez será el nuevo entrenador de San Lorenzo en reemplazo del despedido Damián Ayude después de una mala racha de resultados. Tras caerse las opciones de Martín Palermo y Pablo Guede, el Ciclón cerró al técnico de 53 años que viene de ser campeón en sus últimos dos equipos: Huachipato y Universidad de Chile.

Álvarez viene de tres años muy buenos como entrenador en el fútbol chileno: en 2023 fue campeón de la Primera División con Huachipato y ya en el mando de la U. de Chile ganó la Copa Chile en 2024 y la Supercopa Chile en 2025, además de haber llegado en una oportunidad a las semifinales de la Copa Sudamericana.

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El acuerdo entre las partes es hasta fin de año y se espera que este lunes mismo firme su nuevo contrato, jornada en la que tendría también su primer entrenamiento con el equipo que viene ganarle 5 a 0 al humilde Rincón en su debut en la Copa Argentina después de ser goleado 5 a 2 con Defensa y Justicia en el campeonato.

Álvarez podría tener su presentación como entrenador de San Lorenzo este miércoles frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. Si bien todavía no se rescindió el contrato del despedido Damián Ayude, puede recibir un permiso especial por parte de AFA para tomar las riendas del equipo contra el Malevo.

El oriundo de Lomas de Zamora comenzó su carrera como entrenador en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que más tarde inició su camino al cargo de planteles profesionales: estuvo en Temperley, Aldosivi (campeón de la B Nacional), Patronato y las instituciones peruanas de Sports Boys y Atlético Grau más allá de los clubes antes mencionados.

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