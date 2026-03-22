San Lorenzo encontró entrenador: Gustavo Álvarez aceptó la propuesta del club

image

image

El acuerdo entre las partes es hasta fin de año y se espera que este lunes mismo firme su nuevo contrato, jornada en la que tendría también su primer entrenamiento con el equipo que viene ganarle 5 a 0 al humilde Rincón en su debut en la Copa Argentina después de ser goleado 5 a 2 con Defensa y Justicia en el campeonato.