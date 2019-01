Esta política de desmantelamiento sin pausas, sin embargo, se estrelló con el arribo de 12 futbolistas durante el último año, lo que provocó una erogación de 18 millones de dólares. Ninguno de los 12 jugadores que llegaron a Independiente, justificaron en rendimientos la gran apuesta económica que el club realizó.

Los dos casos más significativos fueron los de Fernando Gaibor y Silvio Romero. Por ambos, Independiente desembolsó 9 millones de dólares y las prestaciones, siendo optimistas, no superaron la mediocridad, aunque para el técnico Ariel Holan, los aportes del ecuatoriano Gaibor y Romero resultaron muy positivos y eficaces.

Los parámetros específicos de Holan por supuesto le pertenecen a Holan. El sabrá por qué dice lo que nadie ve. O casi nadie. Porque se supone que la plana mayor de la dirigencia que lidera Hugo Moyano, secundado por su hijo Pablo, deben interpretar algo muy similar a lo que interpreta el entrenador.

La realidad es que Independiente se fue cayendo después de la conquista del 13 de diciembre de 2017 frente al Flamengo en el estadio Maracaná. Ese punto de inflexión que pudo haber sido un gran envión futbolístico, político, económico e institucional, se resignificó en el desarrollo del último año en un retroceso evidente que sigue su curso.

En lugar de crecer, Independiente, decreció, aunque en los últimos dos años haya vendido jugadores en una cifra que orilló los 54 millones de dólares. En lugar de fortalecerse, se debilitó. En lugar de enriquecer su plantel, eligió empobrecerlo en recursos y contenidos. Y esa brillante oportunidad de construir un ciclo que trascendiera la estupenda coronación en Río de Janeiro ganando la Copa Sudamericana, la tiró por la borda con decisiones que Holan en muchísimos casos alentó desde su perspectiva de conductor que pretende en vano erigirse en un bronce que no es.

Todo indica que Independiente en su momento de gran reencuentro deportivo no supo advertir el microclima favorable que tenía por delante. E incurrió en errores fatales. Holan renunció y volvió en aquellos días felices de diciembre de 2017, después de quebrar su relación con el preparador físico Alejandro Kohan. Era una señal. Una mala señal. Esa despedida fulminante y regreso fulminante en dos días ya expresaba un desconcierto existencial que se intentó ocultar en nombre de la victoria reciente.

Persiguió Holan con una perseverancia inequívoca la suma del poder para consolidar su construcción. Y la dirigencia lo avaló en esos delirios de grandeza que no se sabe donde finalizan. Por lo pronto, Holan y los Moyano decidieron incorporaciones que no estaban a la altura de Independiente y de los desafíos que el equipo iba a emprender.

La Suruga Bank que obtuvo ante el Cerezo Osaka el 8 de agosto pasado terminó siendo una anécdota. El equipo tuvo una actuación digna en la Copa Libertadores y cayó en el Monumental en cuartos de final con el bochornoso arbitraje del brasileño Anderson Daronco, muy funcional a los intereses de River. Pero Independiente ya no era el equipo aguerrido, dinámico, convencido y templado que había sido en la última recta de 2017 cuando hasta denunciaba capturar cierta mística.

Lo habían ablandado las malas decisiones. Y la relación tirante que jugadores muy influyentes del plantel mantenían con Holan, quien sobreactuó su autoridad, desalentando armonías colectivas siempre fundamentales para avanzar y darle aire y proyección a un grupo.

La partida de Gigliotti al Toluca de México responde a esa atmósfera despojada de transparencia. No se lo bancaba Holan a Gigliotti. Y el delantero lo sabía como lo sabían todos los que frecuentan Independiente. En esa mismo escenario también desfilan Sánchez Miño, Domingo y Campaña, prácticamente afuera del Rojo. Preferiría no tenerlos Holan. Siente que le quitan espacio de maniobra. Que lo incomodan. Que le restan autonomía. Un despropósito absoluto. Pero nada que no se sepa. Se sabe. Y no desde hace unos días. Desde hace varios meses.

Así se fue desmantelando un equipo campeón. Un equipo que parecía haber llegado para quedarse. Esta sensación no se nutría de voluntarismos o de expresiones de deseos. Irradiaba eso Independiente. Eso que se transmite y se contagia.

Pero la deconstrucción paulatina del plantel más las inseguridades de Holan y una política de refuerzos que no reforzaron a nadie, fueron sometiendo la estructura y el funcionamiento del equipo. Lo arrinconaron. Lo confundieron. Y lo empujaron a hacer equilibrio en zonas demasiado peligrosas.

El costo y los graves daños colaterales que se pagaron quedaron al desnudo en la errática e insustancial temporada de 2018. Y amenaza seriamente con prolongarse en el 2019.