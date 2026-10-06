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Otamendi se retiró de la Selección con un gol y la ovación del Monumental

El General, que ya se había despedido de la Albiceleste, volvió a jugar por la invitación de la AFA al show de Messi y tuvo un nuevo último encuentro con festejo incluido.

En la despedida de Lionel Messi, que paralizó a todo el planeta fútbol, Nicolás Otamendi también tuvo su adiós de la Selección Argentina con gol y ovación incluida en el Monumental. El General, que ya se había despedido de la Albiceleste, volvió a jugar por la invitación de la AFA al show de 10 y tuvo un nuevo último encuentro inolvidable.

Ota se va como uno de los defensores más importantes en la historia de la Selección Argentina, como el quinto jugador con más presencias en la historia del combinado nacional con 140 encuentros. Además, gritó 9 goles y fue parte de los 4 títulos de la Scaloneta.

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