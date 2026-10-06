Otamendi se retiró de la Selección con un gol y la ovación del Monumental

El General, que ya se había despedido de la Albiceleste, volvió a jugar por la invitación de la AFA al show de Messi y tuvo un nuevo último encuentro con festejo incluido.

En la despedida de Lionel Messi, que paralizó a todo el planeta fútbol, Nicolás Otamendi también tuvo su adiós de la Selección Argentina con gol y ovación incluida en el Monumental. El General, que ya se había despedido de la Albiceleste, volvió a jugar por la invitación de la AFA al show de 10 y tuvo un nuevo último encuentro inolvidable.