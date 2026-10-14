Paredes busca volver en tiempo récord para estar en la revancha con Vasco Da Gama

El campeón del mundo, que se lesionó hace cinco días contra Instituto en Córdoba, tiene los plazos habituales de recuperación en contra, dado que teniendo en cuenta las tres semanas volvería para principios de noviembre, justo para el Superclásico contra River en La Bombonera. Sin embargo, el capitán tiene la decisión de intentar exigir su cuerpo para estar en este duelo crucial contra Vasco Da Gama.