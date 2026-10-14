Paredes busca volver en tiempo récord para estar en la revancha con Vasco Da Gama

El capitán del Xeneize, que debería regresar a principios de noviembre después de sufrir un desgarro ante Instituto, se exigirá físicamente para poder llegar a la vuelta de la serie de Sudamericana.
Boca perdió 1 a 0 con Vasco Da Gama en La Bombonera en la ida de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana e irá por la remontada en la vuelta en Brasil. Leandro Paredes, que tiene un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho, se exige físicamente para volver en tiempo récord y estar en la revancha con el club brasilero.
El campeón del mundo, que se lesionó hace cinco días contra Instituto en Córdoba, tiene los plazos habituales de recuperación en contra, dado que teniendo en cuenta las tres semanas volvería para principios de noviembre, justo para el Superclásico contra River en La Bombonera. Sin embargo, el capitán tiene la decisión de intentar exigir su cuerpo para estar en este duelo crucial contra Vasco Da Gama.
Por eso, el mediocampista, que tiene una claridad de juego imprescindible para el equipo del Vasco, arrancó con un tratamiento especial con plasma para acelerar los tiempos, el mismo que utilizó para el Mundial 2026, donde su presencia estuvo en riesgo pero finalmente integró el equipo de la Selección Argentina.
En este contexto, Arruabarrena expresó: "Ya hablamos demasiado. Saben lo que significa Leandro para nosotros. Él, como Tomy (Aranda), nos dan esa pausa que necesitamos". Y completó sin descartar al capitán: "Hoy mismo hay jugadores que tuvieron inconvenientes y vamos a ver su evolución en estos días".
Paredes fue exigido este miércoles con trabajos de campo y respondió bien para el crecimiento del optimismo. Ahora, habrá que ver cómo responde los próximos días con incremento de cargas sabiendo que su lesión no estará superada en 11 días, tiempo que pasará entre el desgarro y el encuentro con Vasco Da Gama. De todas maneras, Paredes tiene varios antecedentes de haber podido acelerar los tiempos de recuperación para compromisos determinantes.
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