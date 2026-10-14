Sebastián Villa preocupa a Boca: qué se sabe de su esguince de tobillo y si llega a la revancha

El colombiano terminó con molestias tras la derrota ante Vasco da Gama y se presentó en Ezeiza para ser evaluado. Por ahora, no se realizará estudios y aguardarán su evolución para definir si podrá jugar en Brasil.
La derrota ante Vasco da Gama dejó otra preocupación en Boca: Sebastián Villa sufrió un esguince en el tobillo derecho y su presencia en el partido de vuelta quedó en duda. El extremo se presentó este miércoles en el entrenamiento en Ezeiza, donde el cuerpo médico seguirá de cerca su recuperación.
La molestia apareció poco después de su ingreso, a los 13 minutos del segundo tiempo. En una de sus primeras intervenciones, recuperó la pelota en la salida del conjunto brasileño, enganchó y sacó un zurdazo que se fue por encima del travesaño. Inmediatamente después, mostró signos de dolor en la zona afectada.
Pese a las molestias, el colombiano permaneció en la cancha hasta el final. Sin embargo, perdió parte de su habitual explosividad y, una vez terminado el encuentro, se retiró rengueando rumbo al vestuario, una señal que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.
Tras el partido, Rodolfo Arruabarrena explicó lo sucedido en conferencia de prensa: “Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”. El entrenador también buscó transmitir tranquilidad al señalar que “con un poco de hielo supongo que no habrá problema”.
Por el momento, no está previsto que se realice estudios médicos. La decisión dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de la evaluación de los profesionales del club, que buscarán determinar si hace falta profundizar los estudios para conocer el alcance de la lesión.
La gran incógnita pasa por su disponibilidad para la revancha ante Vasco da Gama, prevista para el martes 20 en Brasil. El grado del esguince y la respuesta al dolor serán determinantes para establecer si puede volver a jugar en menos de una semana.
En el Xeneize seguirán de cerca la recuperación del delantero antes de tomar una decisión definitiva. Su presencia en el encuentro de vuelta dependerá de la evolución física, en una serie que exige al equipo buscar un resultado favorable para mantener sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.
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