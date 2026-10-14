Sebastián Villa preocupa a Boca: qué se sabe de su esguince de tobillo y si llega a la revancha

Por el momento, no está previsto que se realice estudios médicos. La decisión dependerá de cómo evolucione en las próximas horas y de la evaluación de los profesionales del club, que buscarán determinar si hace falta profundizar los estudios para conocer el alcance de la lesión.

Arruabarrena y un dolor de cabeza por las lesiones en Boca.

La gran incógnita pasa por su disponibilidad para la revancha ante Vasco da Gama, prevista para el martes 20 en Brasil. El grado del esguince y la respuesta al dolor serán determinantes para establecer si puede volver a jugar en menos de una semana.

En el Xeneize seguirán de cerca la recuperación del delantero antes de tomar una decisión definitiva. Su presencia en el encuentro de vuelta dependerá de la evolución física, en una serie que exige al equipo buscar un resultado favorable para mantener sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.