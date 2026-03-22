Piden pista: Nico Paz, Joaquín Panichelli y Máximo Perrone brillaron en la fecha europea

El gol de Nico Paz para el 4-0 de Como sobre Pisa

Embed Como 4-0 Pisa | Serie ADespués de UN MES vuelve a anotar NICO PAZGran zurdazo al primer palo del argentino pic.twitter.com/6CWt3kL5Q1 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 22, 2026

En Francia, Joaquín Panichelli fue determinante para la victoria 3-2 de Racing de Estrasburgo ante Nantes por la Ligue 1. El delantero ingresó en el entretiempo y cambió el partido con dos goles en el tramo final: primero empató a los 78 minutos con un derechazo dentro del área y luego, ya en tiempo de descuento, aprovechó un rebote para marcar el tanto del triunfo. Con esa actuación alcanzó los 20 goles en la temporada y se convirtió en el argentino con más tantos en las cinco grandes ligas europeas, y espera por su oportunidad en esta doble fecha con la Selección.