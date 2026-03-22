Piden pista: Nico Paz, Joaquín Panichelli y Máximo Perrone brillaron en la fecha europea

El volante del Como llegó a los 10 tantos en la Serie A, el delantero del Estrasburgo marcó un doblete clave en Ligue 1 y el ex Vélez también se sumó a la goleada en Italia.
Nicolás Paz volvió a destacarse en la Serie A al convertir en la goleada 5-0 de Como sobre Pisa, en una jornada en la que también marcaron Máximo Perrone en Italia y Joaquín Panichelli en Francia, quien fue figura con un doblete para Racing de Estrasburgo. Los tres argentinos atraviesan un gran momento en Europa y tuvieron actuaciones decisivas en sus respectivos equipos.
Paz anotó el cuarto gol del Como a los 75 minutos con una definición suave de zurda al segundo palo y llegó a 10 tantos en la Serie A 2025/26, registro que lo ubica entre los máximos goleadores del torneo. El mediocampista ofensivo, convocado a la Selección Argentina, fue nuevamente uno de los puntos más altos del equipo dirigido por Cesc Fàbregas, que atraviesa una racha positiva y se ilusiona con meterse en puestos de copas europeas.
En Francia, Joaquín Panichelli fue determinante para la victoria 3-2 de Racing de Estrasburgo ante Nantes por la Ligue 1. El delantero ingresó en el entretiempo y cambió el partido con dos goles en el tramo final: primero empató a los 78 minutos con un derechazo dentro del área y luego, ya en tiempo de descuento, aprovechó un rebote para marcar el tanto del triunfo. Con esa actuación alcanzó los 20 goles en la temporada y se convirtió en el argentino con más tantos en las cinco grandes ligas europeas, y espera por su oportunidad en esta doble fecha con la Selección.
La jornada también tuvo el aporte de Máximo Perrone en la goleada del Como sobre Pisa. El volante cerró el 5-0 a los 81 minutos tras empujar un pase atrás dentro del área y sumó su tercer gol en el campeonato italiano. El ex Vélez, también convocado por Lionel Scaloni, completa una gran temporada en el equipo italiano, que ganó cinco de los últimos seis partidos y se mantiene en la pelea por clasificar a competiciones internacionales.
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