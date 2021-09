Platense y Argentinos Juniors igualaron sin goles

Embed

En el comienzo ningún equipo logró mostrarse superior y el juego se fue desarrollando parejo. Las aproximaciones no fueron protagonistas y los dos tuvieron dificultades para crear jugadas que les permitan avanzar.Si bien el Bicho por momentos se adueñó del balón, la falta de precisión en los pases no le permitió acercarse demasiado a la apertura del marcador. El local, por su parte, tampoco pudo afianzarse en el campo de juego para marcar la diferencia y los ataques conseguidos no fueron suficientes para festejar el primer gol de la tarde.A los 39´ el Calamar obtuvo una buena llegada: Augusto Schott le dio de primera tras recibir un buen centro pero su remate fue controlado por el arquero Federico Lanzillota. Ninguno se destacó en los primeros 45´ y esta situación se reflejó el empate sin goles.

En el complemento Argentinos salió un poco más decidido a imponer su juego y logró mantener en alerta a Luis Ojeda, quien controló bien los remates del rival. Pese a los intentos del visitante, Platense encontró algunos espacios que le permitieron generar incertidumbre.

Los dirigidos por Gabriel Milito comenzaron a estar cada vez más cerca del primer tanto pero el no poder concretar de la mejor manera sus ataques le jugó en contra. El Calamar se mantuvo atrás y no se arriesgó demasiado para evitar que los de La Paternal encuentren espacios.

El ritmo del partido fue bajando sobre el final y a pesar de los intentos por parte de los dos equipos, todo concluyó en un empate sin goles.

En la próxima fecha de la Liga Profesional, Platense visitará a Estudiantes de La Plata el viernes 24 a las 21.15 y Argentinos se enfrentará con Racing Club el lunes 27 desde las 18.00.