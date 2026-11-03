Ponzio analiza tres alternativas para reemplazar a Aníbal Moreno ante Aldosivi

Tras la derrota en el Superclásico, el entrenador debe resolver quién ocupará el eje de River en Mar del Plata, por lo que Lucas Silva, Tobías Andrada y Mauro Arambarri aparecen como opciones.
Leonardo Ponzio tiene un problema central para resolver en River de cara al partido del jueves ante Aldosivi, en Mar del Plata, y es quién ocupará el puesto de volante central. Sin Aníbal Moreno, que continúa con molestias lumbares, ni Fausto Vera, quien se recupera de un desgarro, el entrenador interino deberá encontrar una alternativa para una posición clave en el funcionamiento del equipo. Después de la derrota ante Boca, el cuerpo técnico analiza distintas posibilidades, aunque ninguna parece ofrecer garantías.
La primera opción es volver a darle una oportunidad a Lucas Silva, quien fue titular en el Superclásico y tuvo dificultades para imponerse en el mediocampo. El juvenil fue reemplazado durante el entretiempo, luego de un primer tiempo en el que River sufrió el dominio del equipo de Arruabarrena. Pese a ese antecedente, aparece como la alternativa más factible para ocupar el lugar de Moreno, ya que Ponzio no cuenta con demasiadas variantes naturales para ese puesto.
Otra posibilidad es recurrir a Tobías Andrada, quien ya cumplió esa función durante el comienzo del segundo tiempo frente a Boca. En ese caso, el entrenador podría modificar la distribución de los volantes y sumar a Lautaro Pereyra para darle mayor presencia ofensiva al mediocampo. La tercera alternativa es Mauro Arambarri, un futbolista con características que podrían adaptarse a la posición, aunque perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y ni siquiera ingresó durante el Superclásico.
Además de resolver quién será el cinco, deberá realizar dos modificaciones obligadas por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. Para esos lugares, en cambio, las decisiones parecen estar más claras, con Giovanni González y Lautaro Rivero que se perfilan para ingresar desde el arranque en Mar del Plata.
En principio, el resto de la formación mantendría la base que jugó el último domingo en la Bombonera, siempre que no aparezcan nuevos inconvenientes físicos durante la semana. De esta manera, River tendría tres cambios para enfrentar a Aldosivi: dos por las suspensiones y uno en el eje del mediocampo.
Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
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