Ponzio analiza tres alternativas para reemplazar a Aníbal Moreno ante Aldosivi

Las expulsiones en la Bombonera condicionan el armado del equipo para la última fecha.

En principio, el resto de la formación mantendría la base que jugó el último domingo en la Bombonera, siempre que no aparezcan nuevos inconvenientes físicos durante la semana. De esta manera, River tendría tres cambios para enfrentar a Aldosivi: dos por las suspensiones y uno en el eje del mediocampo.

La probable formación de River para visitar a Aldosivi

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.