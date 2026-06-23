Quién es la fan de Messi de 100 años que conmovió a todos en la tribuna

De hecho, en diferentes ocasiones, mostró carteles dirigidos al 10. En uno, le preguntó si se casaría con ella y en otro solo aseguró amar al jugador. Cuando el delantero advirtió su presencia, respondió con una sonrisa y un saludo que alcanzó para desatar la emoción de Pauline. El gesto fue breve, pero suficiente para que el momento se volviera viral y recorriera el mundo, multiplicando los comentarios por la simpatía de la escena.

Hincha de Messi de 100 años

Aunque el cartel indicaba que tenía 100 años, Kana tiene 99 y es una personalidad muy reconocida en Estados Unidos por sus videos junto a su nieto Ross Smith. Ambos construyeron una comunidad enorme en redes sociales gracias a contenidos humorísticos, desafíos y situaciones inesperadas protagonizadas por la mujer.

La historia de Pauline sumó un capítulo especial semanas antes del Mundial, cuando consiguió un récord Guinness al convertirse en la persona de mayor edad en realizar crowd surfing. El desafío ocurrió durante un concierto en Texas, donde fue trasladada sobre una camilla por el público hasta el escenario, con 99 años y 274 días.

Su presencia en el estadio agregó una cuota emotiva a una noche histórica para Messi. El delantero argentino abrió el marcador en el primer tiempo y luego amplió la diferencia en el cierre del partido, alcanzando una nueva marca en la Copa del Mundo.

La postal de Kana sosteniendo su cartel terminó convirtiéndose en uno de los momentos más compartidos del partido, una muestra del alcance internacional que tiene Messi y de cómo su figura despierta admiración en personas de todas las edades y lugares del mundo.

Así, entre récords, goles y emociones, Pauline Kana también tuvo su propio momento inolvidable en una jornada que quedó marcada en la historia del Mundial.