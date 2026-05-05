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Riestra fue goleado por Gremio y quedó al borde de la eliminación en la Sudamericana

El Malevo cayó 3 a 0 con el conjunto brasilero en el Nuevo Gasómetro y quedó tercero en el Grupo F del certamen internacional.

Riestra perdió 3 a 0 con Gremio en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana y complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar de fase. El conjunto brasileño se impuso con goles de Carlos Vinicius de penal, Francis Amuzu y Martin Braithwaite, en un partido que dominó con contundencia.

Con esta derrota, el equipo dirigido por Guillermo Duró quedó en la tercera posición del Grupo F con 4 puntos, por detrás de Gremio (7) y a la espera del resultado de Montevideo City Torque (6). El panorama obliga al Malevo a sumar en las últimas dos jornadas y depender de otros resultados para mantener chances de clasificación.

El encuentro comenzó parejo, con Riestra intentando presionar y generar peligro, pero Gremio golpeó a los 29 minutos del primer tiempo a través de un penal convertido por Vinicius. A partir de allí, el equipo visitante ganó en confianza y manejó mejor los tiempos, mientras el conjunto argentino mostró dificultades para sostener la intensidad.

En el complemento, Gremio amplió la diferencia con el gol de Amuzu y terminó de liquidarlo con una definición de Braithwaite. Riestra no logró reaccionar y, pese a algunos intentos aislados, no pudo descontar ante un rival que fue eficaz y supo capitalizar sus oportunidades, dejándolo en una situación comprometida en el grupo.

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