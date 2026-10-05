Riestra y Central Córdoba empataron y se alejan de los playoffs del Clausura

El Malevo fue protagonista durante la última media hora y también tuvo sus oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero no consiguió volver a romper el empate. Con la igualdad, Riestra quedó con 11 puntos, a siete de la zona de clasificación y visitará a San Lorenzo, el próximo domingo a las 14.45. El Ferroviario, por su parte, quedó con 9 unidades y en la siguiente fecha recibirá a Estudiantes, el sábado desde las 17.