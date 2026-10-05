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Riestra y Central Córdoba empataron y se alejan de los playoffs del Clausura

El Malevo y el Ferroviario igualaron 1 a 1 en el Guillermo Laza y quedaron cada vez más lejos de los puestos de clasificación.

Deportivo Riestra y Central Córdoba empataron 1-1 en el Guillermo Laza, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Milton Céliz abrió el marcador con una gran ejecución de tiro libre y Michael Santos estableció la igualdad antes del descanso. El resultado dejó a ambos equipos complicados en su pelea por llegar a los playoffs.

Riestra consiguió la ventaja a los pocos minutos con un verdadero golazo de Céliz de tiro libre. El mediocampista se hizo cargo de una falta frontal al arco de Alan Aguerre y sacó un remate con efecto que superó la barrera, tomó altura y terminó metiéndose en el ángulo derecho del arquero. Con el 1-0, el local retrocedió y apostó a defender la ventaja mientras Central Córdoba asumía la obligación de buscar el empate.

El Ferroviario encontró su premio antes del entretiempo gracias a Michael Santos, que definió fuerte al primer palo tras un centro de Martínez para poner el 1-1. Central Córdoba había acumulado méritos para llegar a la igualdad y logró trasladar esa superioridad al marcador. En el complemento mantuvo la iniciativa durante un buen tramo, aunque con el correr de los minutos perdió intensidad y Riestra comenzó a adelantarse en el campo.

El Malevo fue protagonista durante la última media hora y también tuvo sus oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero no consiguió volver a romper el empate. Con la igualdad, Riestra quedó con 11 puntos, a siete de la zona de clasificación y visitará a San Lorenzo, el próximo domingo a las 14.45. El Ferroviario, por su parte, quedó con 9 unidades y en la siguiente fecha recibirá a Estudiantes, el sábado desde las 17.

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