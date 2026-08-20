River enfrentará a Vasco Da Gama en caso de llegar a los cuartos de la Sudamericana

El Millonario se medirá con el club brasilero -que se cargó a Olimpia de Paraguay- en la próxima fase del certamen internacional si le gana la serie a Independiente Santa Fe.
River enfrentará a Vasco Da Gama en caso de llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, para lo que tiene que ganarle la serie a Independiente Santa Fe en el Monumental después de conseguir un empate valioso en Bogotá. El club brasilero se cargó a Olimpia de Paraguay en la instancia de octavos del certamen internacional.
Tras el 0 a 0 en Río de Janeiro, Vasco Da Gama aplastó 4 a 1 a Olimpia este jueves en Paraguay para conseguir el pase a la siguiente instancia. Esteban Matus abrió el marcador a los 15 minutos de juego para el conjunto paraguayo, pero el visitante reaccionó y anotó la igualdad a los 30' a través de Thiago Mendes.
Y, antes de irse al descanso, David Correa anotó el 2-1 para Vasco Da Gama, que en el complemento terminó de liquidar la historia con los gritos de Adson y Claudio Spinelli. De esta manera, el equipo brasilero avanzó a la siguiente ronda y se ilusiona con llegar lejos.
En caso de avanzar de ronda, River enfrentará a Vasco y se reencontrará con Santiago Sosa, quien llegó en este mes después de hacer historia con Racing con la obtención de la Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025. Además, Facundo Colidio acaba de dejar Núñez para sumarse al club brasilero pero aún no está inscripto en su lista de buena fe en el certamen internacional.
Si bien Vasco alcanzó a meterse entre los ocho mejores del segundo certamen sudamericano más prestigioso, su situación en el Brasileirao es totalmente opuesta: marcha anteúltimo con solo 22 unidades y a pesar de que faltan muchas fechas, la posibilidad de descender es latente.
River enfrentó ocho veces al Vasco, todas entre 1997 y 2000, destacando las semifinales de la Copa Libertadores 1998, que quedaron del lado carioca. El historial para La Banda arroja dos triunfos, tres empates y tres derrotas.
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