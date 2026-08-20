River enfrentará a Vasco Da Gama en caso de llegar a los cuartos de la Sudamericana

Si bien Vasco alcanzó a meterse entre los ocho mejores del segundo certamen sudamericano más prestigioso, su situación en el Brasileirao es totalmente opuesta: marcha anteúltimo con solo 22 unidades y a pesar de que faltan muchas fechas, la posibilidad de descender es latente.

River enfrentó ocho veces al Vasco, todas entre 1997 y 2000, destacando las semifinales de la Copa Libertadores 1998, que quedaron del lado carioca. El historial para La Banda arroja dos triunfos, tres empates y tres derrotas.