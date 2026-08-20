River recupera a Acuña y espera por Driussi y Montiel pensando en la Sudamericana

El Huevo recibió el alta médica tras superar un desgarro y ya trabaja con sus compañeros, mientras Coudet sigue de cerca la evolución de sus otros dos titulares.
Marcos Acuña recibió el alta médica y volvió a entrenarse a la par del plantel de River, una noticia que Eduardo Coudet esperaba después de la defensa de emergencia que debió armar ante Independiente Santa Fe en Bogotá. El lateral se recuperó de un desgarro en el isquiotibial derecho y estará disponible para el partido ante Vélez de este domingo y, especialmente, para la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El regreso del Huevo se produce después de 22 días de recuperación y le permite al entrenador recuperar una alternativa clave en un sector con poco recambio. Acuña trabajó con normalidad en el regreso del equipo a Buenos Aires y, ante Vélez, Coudet podrá administrar sus minutos porque Francisco Ortega no está inscripto en la lista de buena fe de la Sudamericana. La intención es que llegue en las mejores condiciones al duelo decisivo ante Santa Fe.
Mientras tanto, Sebastián Driussi también atraviesa la etapa final de su recuperación por el desgarro que sufrió el 14 de julio. El delantero ya comenzó a realizar algunos trabajos puntuales junto al grupo y, si no aparecen inconvenientes, podría recibir el alta médica antes del domingo. Gonzalo Montiel, en cambio, continúa trabajando de manera diferenciada por la distensión que sufrió ante Argentinos.
Con estos regresos, Coudet empieza a recuperar piezas importantes para la definición de la serie copera. La evolución de Montiel será seguida de cerca durante los próximos días, ya que el cuerpo técnico mantiene la expectativa de que pueda reaparecer ante Santa Fe. Su vuelta permitiría que Lucas Martínez Quarta regrese a la zaga y dejar atrás la defensa improvisada que River debió utilizar en Colombia.
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