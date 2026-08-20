River recupera a Acuña y espera por Driussi y Montiel pensando en la Sudamericana

El Huevo recibió el alta médica tras superar un desgarro y ya trabaja con sus compañeros, mientras Coudet sigue de cerca la evolución de sus otros dos titulares.

Marcos Acuña recibió el alta médica y volvió a entrenarse a la par del plantel de River, una noticia que Eduardo Coudet esperaba después de la defensa de emergencia que debió armar ante Independiente Santa Fe en Bogotá. El lateral se recuperó de un desgarro en el isquiotibial derecho y estará disponible para el partido ante Vélez de este domingo y, especialmente, para la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.