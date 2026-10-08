Video: batalla campal en Atlético Tucumán-Talleres de Reserva con el Laucha Acosta

El encuentro entre el Decano y el Matador por la fecha 12 del Torneo Proyección tuvo un escandaloso final con los hermanos Acosta -CT de la T- como unos de los protagonistas.

El encuentro entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba por la fecha 12 del Torneo de Reserva terminó con graves incidentes en el complejo José Salmoiraghi. El conjunto local se impuso por 2-0 pero el resultado quedó en segundo plano tras una pelea generalizada que tuvo entre sus protagonistas a Lautaro “Laucha” Acosta y a su hermano Rodrigo, integrantes del cuerpo técnico del equipo cordobés.