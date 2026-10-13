River se juega mucho en su visita a Sarmiento en Junín

Tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Ponzio continúa con su actividad en el Clausura, donde marcha noveno con 16 unidades y un partido menos. Por eso, necesita sumar de a tres para volver a estar en zona de playoffs del certamen local y no correr de atrás en el tramo final de la fase regular. Además, está obteniendo el último boleto a la Sudamericana 2027 de la anual por diferencia de gol y requiere más tranquilidad en su lucha por jugar copa.