River se juega mucho en su visita a Sarmiento en Junín

Afuera de la zona de playoffs en el Clausura y clasificando por diferencia de gol a la Sudamericana, el Millonario necesita sumar los tres puntos contra el Verde.
River visitará a Sarmiento este miércoles, desde las 19 en Junín, con mucho en juego en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, que fue suspendido por pedido del club de Núñez debido a que se iba a jugar en la fecha FIFA y contaba con muchos futbolistas convocados a la Selección Argentina.
Tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo de Ponzio continúa con su actividad en el Clausura, donde marcha noveno con 16 unidades y un partido menos. Por eso, necesita sumar de a tres para volver a estar en zona de playoffs del certamen local y no correr de atrás en el tramo final de la fase regular. Además, está obteniendo el último boleto a la Sudamericana 2027 de la anual por diferencia de gol y requiere más tranquilidad en su lucha por jugar copa.
Ponzio aún no decidió por completo al equipo que alineará, pero la base será similar a la que presentó el sábado en el Monumental. Las dudas pasan por los regresos de Aníbal Moreno y Thiago Almada, que podrían meterse en el once en lugar de Fausto Vera y Lautaro Pereyra.
Por su parte, Sarmiento viene de vencer a Aldosivi tras dos partidos sin sumar de a tres y sigue peleando en lo alto de la Zona B. En caso de obtener la victoria, el Verde llegará a 22 unidades, las mismas que tienen Rosario Central, Belgrano y Argentinos, los líderes del grupo.
Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
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