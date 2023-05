River visita a Vélez en busca de cortarse más en la punta

El Millonario arriba al partido con sus dos caras: la de un equipo ganador y aceitado que muestra en la Liga Profesional y la de un equipo que genera dudas que se ve en la Copa Libertadores. Justamente en su último partido, el pasado jueves, empató 1 a 1 con Sporting Cristal en Perú y tendrá la obligación de ganar los dos encuentros que le quedan en su cancha para no depender de nadie para pasar a los octavos de final del certamen más importante de América.

Por su parte, Vélez no pasa un buen momento: se encuentra 25° (sobre 28) en la Liga Profesional con 17 puntos, apenas cinco más que Unión, el último. Y no gana desde el 21 de marzo, cuando superó por 4-0 a Central Córdoba. El equipo de Ricardo Gareca acumula ocho partidos sin victorias, con cinco empates y tres derrotas. La llegada del "Tigre" no cambió el pésimo presente del Fortín que está lejos de los puestos de Copas y cerca del fondo de la tabla anual, donde el último a fin de año descenderá a la Primera Nacional.

Cabe remarcar que Vélez llegará con más descanso: su último encuentro lo disputó el 15 de mayo(0-0 ante Rosario Central) ya que en la fecha anterior se postergó su visita a Racing por el fallecimiento de Palito Manrique, uno de los entrenadores de la Reserva. Ahora, el Fortín, que cuenta con Lucas Pratto, campeón de la Copa Libertadores 2018 con el Millonario, como figura, buscará conseguir un triunfazo ante el líder para empezar a enderezar su camino.

Posibles formaciones:

Vélez: Gastón Gómez; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Diego Godín, Francisco Ortega; Christian Ordóñez, Damián Fernández; Gianluca Prestianni, Lucas Pratto, Lucas Janson; y Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca.

River:Franco Armani; Andrés Herrera o Robert Rojas, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.