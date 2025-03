River y Talleres definen la Supercopa Internacional: día, hora, tv y formaciones

¿Cómo llega River a la Supercopa Internacional?

El Millonario va por su primer título desde la vuelta de Marcelo Gallardo. El Muñeco no pudo gritar campeón desde su regreso a mediados de 2024 y ahora está a una chance inmejorable de hacerlo. Aunque para ello, deberá hacer algunos retoques en su River, que viene de caer 2-0 ante Estudiantes de La Plata en la última fecha del Apertura, lo que lo dejó ubicado en la cuarta posición de la Zona B.

Gallardo piensa en realizar algunas variantes con respecto al último encuentro. Sobre todo, en el lateral izquierdo -por el bajo nivel de Marcos Acuña contra el Pincha- y en ataque con el regreso de Miguel Ángel Borja y/o Facundo Colidio desde el inicio.

La única baja de peso que tendría MG en este partido es la de Giuliano Galoppo, que pese a viajar con la delegación sigue en duda por una distensión en el sartorio de la pierna izquierda, por lo que difícilmente esté disponible.

¿Cómo llega Talleres a la Supercopa Internacional?

La T tuvo un inicio de año decepcionante, con rendimientos individuales y colectivos realmente flojos. Atrás quedó aquel equipo que llegó a la última fecha de la Liga Profesional 2024 como escolta de Vélez y con grandes chances de salir campeón, aunque eso fue hace menos de tres meses. De hecho, su mal momento le ha hecho alcanzar rachas negativas que no sucedían hace años: de local, alcanzó cinco partidos consecutivos sin victorias (no sucedía desde 2009).

"Tomo este partido como una oportunidad única de quedar en la historia. No dudo de que vamos a estar a la altura, aunque tenemos cosas que corregir”, expresó el Cacique Medina en la previa de este partido, sabiendo que lo que está en juego no es ni más ni menos que un título local. Pero está claro que Talleres no puede replicar lo hecho en el Apertura, donde apenas rescató cinco puntos en sus primeras siete presentaciones, si quiere salir campeón en Asunción.

¿A qué hora juegan River vs. Talleres, por la Supercopa Internacional?

El encuentro se disputará este miércoles 5 de marzo a partir de las 20.00hs en el Estadio la Nueva Olla, ubicado en Asunción, Paraguay.

El encuentro será transmitido en vivo a través de la señal de DSports, disponible en DIRECTV y en DGO. Los interesados en acceder a DGO deberán ingresar a la web oficial http://www.directvgo.com/. Una vez cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar del partido y todos los contenidos.

La probable formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña o Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Maximiliano Meza; Pity Martínez, Franco Mastantuono; Sebastián Driussi, Facundo Colidio o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

El posible once de Talleres

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Portillo, Juan Rodríguez, Federico Navarro; Juan Portilla, Ulises Ortegoza; Valentín Depietri, Rubén Botta, Matías Galarza; Federico Girotti. DT: Alexander Medina.