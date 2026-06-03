Bombazo: Jorge Almirón dejo de ser el DT de Rosario Central

Pese a estar en octavos de final de la Copa Libertadores, la eliminación del Torneo Apertura y la goleada que sufrió ante Estudiantes por Copa Argentina terminaron con su ciclo en el Canalla.
Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Rosario Central. Después de seis meses en el cargo, su ciclo llegó a su fin y el presidente Gonzalo Belloso lo comunicará el próximo jueves en conferencia de prensa.
Pese a estar clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores como puntero de su grupo, la eliminación ante River en semifinales del Torneo Apertura y la goleada que sufrió frente a Estudiantes por un lugar en octavos de la Copa Argentina no gustaron en el Canalla y se decidió ponerle un freno anticipado a su contrato que vence a fin de año.
La derrota con el Pincha fue la gota que rebalsó el vaso, que se venía llenando desde las semis ante el Millonario. Sin embargo, los puntos no respaldan la decisión de la Comisión Directiva: sacó el 62% de los puntos desde su llegada en enero de este año.
Dirigió 27 partidos, cosechó 15 victorias, cinco empates y siete derrotas, con una dirección más que destacada en lo que era un reemplazo al exigente legado de Ariel Holan. Un ciclo que en un año prometía sostener al Central de Di María en alto, que había finalizado el 2025 como Campeón de Liga, luego de haber terminado como puntero en la Tabla Anual.
Ahora, inevitablemente, su nombre suena en Boca Juniors. En los libros, es el último mejor DT que tuvo el Xeneize, el que lo llevó a la final de la Copa Libertadores en 2023 y le devolvió la ilusión de volver a consagrarse campeón de América. Mientras desde el club de La Ribera buscan al sustituto de Claudio Úbeda, Almirón se suma a una lista de candidatos que deberá decidirse pronto de cara al segundo semestre.
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