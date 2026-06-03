Bombazo: Jorge Almirón dejo de ser el DT de Rosario Central

Dirigió 27 partidos, cosechó 15 victorias, cinco empates y siete derrotas, con una dirección más que destacada en lo que era un reemplazo al exigente legado de Ariel Holan. Un ciclo que en un año prometía sostener al Central de Di María en alto, que había finalizado el 2025 como Campeón de Liga, luego de haber terminado como puntero en la Tabla Anual.

Ahora, inevitablemente, su nombre suena en Boca Juniors. En los libros, es el último mejor DT que tuvo el Xeneize, el que lo llevó a la final de la Copa Libertadores en 2023 y le devolvió la ilusión de volver a consagrarse campeón de América. Mientras desde el club de La Ribera buscan al sustituto de Claudio Úbeda, Almirón se suma a una lista de candidatos que deberá decidirse pronto de cara al segundo semestre.