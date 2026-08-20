Rosario Central va por la clasificación ante Corinthians en Brasil

El Canalla visita al conjunto paulista por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el 0-0 en el Gigante de Arroyito.
Rosario Central se medirá este jueves ante Corinthians en Brasil, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el certamen más importante a nivel clubes del continente.
El duelo comenzará a las 21:30 y tendrá lugar en el Neo Química Arena de San Pablo. El partido podrá seguirse por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El venezolano Alexis Herrera será el encargado de impartir justicia, mientras que Nicolás Gallo Barragán, también de Venezuela, estará a cargo del VAR.
Rosario Central llegó a esta instancia después de terminar segundo en la Zona A, con 13 puntos, los mismos que Independiente del Valle de Ecuador. El conjunto ecuatoriano se quedó con el primer puesto debido al criterio de desempate olímpico.
En el ámbito local, el equipo dirigido por Jorge Almirón atraviesa un buen momento. El "Canalla" suma 10 unidades y ocupa el tercer lugar de la Zona B del Torneo Clausura, por detrás de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.
Además, Rosario Central continúa en carrera por el título de Campeón de Liga, distinción que obtiene el equipo que finaliza en lo más alto de la tabla anual.
Del otro lado estará Corinthians, que terminó primero en el Grupo E con 11 puntos, por encima de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.
En el Brasileirão, el conjunto paulista mantiene una campaña irregular y actualmente se ubica noveno, lejos de los puestos de privilegio y de la lucha por el campeonato.
El primer encuentro de la serie se disputó en el Gigante de Arroyito y terminó 0-0, por lo que todo se definirá en San Pablo.
El ganador de esta serie se enfrentará con Estudiantes de La Plata, que este martes eliminó a Universidad Católica.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo; Breno, Rodrigo Garro, Kaio César; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
comentar