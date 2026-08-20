Rosario Central va por la clasificación ante Corinthians en Brasil

Además, Rosario Central continúa en carrera por el título de Campeón de Liga, distinción que obtiene el equipo que finaliza en lo más alto de la tabla anual.

Del otro lado estará Corinthians, que terminó primero en el Grupo E con 11 puntos, por encima de Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

En el Brasileirão, el conjunto paulista mantiene una campaña irregular y actualmente se ubica noveno, lejos de los puestos de privilegio y de la lucha por el campeonato.

El primer encuentro de la serie se disputó en el Gigante de Arroyito y terminó 0-0, por lo que todo se definirá en San Pablo.

El ganador de esta serie se enfrentará con Estudiantes de La Plata, que este martes eliminó a Universidad Católica.

Las posibles formaciones y todos los detalles

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo; Breno, Rodrigo Garro, Kaio César; Pedro Raul. DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.