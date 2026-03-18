San Lorenzo busca un nuevo director técnico: un ídolo de Boca y otro de River en la mira

Entre los ya descartados se encuentran Hernán Crespo y Ramón Díaz, que dieron la negativa rápidamente; Marcelo Gallardo, de reciente salida de River; y Ariel Holan, el exentrenador de Rosario Central.

Entre los posibles candidatos a tomar el mando del plantel están: Cristian "Kily" González, de último paso por Platense, se mostró interesado en dirigir al Cuervo y este miércoles se reunirá nuevamente para avanzar con las charlas; Martín Palermo, el ídolo de Boca de última experiencia en Fortaleza de Brasil expresó sus ganas de dirigir y este miércoles volvería a tener diálogo con la dirigencia; y Pablo Guede, con pasado en San Lorenzo y actualmente con trabajo en Alianza Lima, cuenta con una cláusula en caso de ser buscado por la escuadra azulgrana. También suena Iker Muniain como opción.