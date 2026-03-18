San Lorenzo busca un nuevo director técnico: un ídolo de Boca y otro de River en la mira

Después de que Damián Ayude fuera despedido como director técnico del Cuervo, se busca nuevo entrenador. Estos son los apuntados.
Después de perder en condición de local ante Defensa y Justicia por 5 a 2, San Lorenzo sufrió la renuncia de su director técnico Damián Ayude. El exentrenador no pudo encontrarle la vuelta al equipo durante los últimos partidos y decidió dar un paso al costado. Ahora el Cuervo busca un nuevo técnico para acercarse a la zona de los playoffs.
En este arranque del semestre, el equipo de Boedo obtuvo 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas en el torneo local, lo que lo ubica por fuera de los ocho que clasificarían a la próxima fase del Torneo Apertura 2026. A través de este inicio irregular los hinchas ya dudaban sobre la continuidad de Ayude, que finalmente terminó renunciando.
Ahora el Cuervo está en la búsqueda activa de un entrenador que pueda cambiar los aires del plantel y que tenga la espalda o la personalidad para afroontar este momento de uno de los grandes de Argentina. Ya hubo varios sondeos en los que algunos ya fueron descartados y otros mantienen charlas.
Los principales apuntados por la dirigencia de San Lorenzo eran, como plan A Hernán Crespo y luego estaban los nombres de Ramón Díaz, Néstor "Pipo" Gorosito, Cristian "Kily" González, Martín Palermo y Ariel Holan.
Entre los ya descartados se encuentran Hernán Crespo y Ramón Díaz, que dieron la negativa rápidamente; Marcelo Gallardo, de reciente salida de River; y Ariel Holan, el exentrenador de Rosario Central.
Entre los posibles candidatos a tomar el mando del plantel están: Cristian "Kily" González, de último paso por Platense, se mostró interesado en dirigir al Cuervo y este miércoles se reunirá nuevamente para avanzar con las charlas; Martín Palermo, el ídolo de Boca de última experiencia en Fortaleza de Brasil expresó sus ganas de dirigir y este miércoles volvería a tener diálogo con la dirigencia; y Pablo Guede, con pasado en San Lorenzo y actualmente con trabajo en Alianza Lima, cuenta con una cláusula en caso de ser buscado por la escuadra azulgrana. También suena Iker Muniain como opción.
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