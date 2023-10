Selección Argentina: además de Messi, qué otros dos jugadores están en duda

Se trata de Nahuel Molina y Nicolás González. El lateral derecho hizo un mal movimiento en la práctica del domingo y sintió una dolencia muscular, mientras que el extremo zurdo sufrió un golpe en el empeine en el duelo con Paraguay, pasó por kinesiología el último viernes y sigue recuperándose.

Scaloni los volverá a probar el martes y allí definirá si los pone de titular o no, ya que ambos iban a jugar de arranque. En caso de que Molina no esté en condiciones, Gonzalo Montiel -autor del penal del triunfo en la final del Mundial contra Francia- será su sustituto. Si González no puede ir de titular, el DT tiene varias alternativas, aunque todas dependen de otro factor.

molina argentina.png Nahuel Molina, el dueño del lateral derecho de la Selección Argentina.

Y es ni más ni menos que la presencia de Lionel Messi. El entrenador dejó en claro en conferencia de prensa que el capitán está bien, pero que al igual que ante Paraguay, la decisión será tomada en conjunto con el 10 horas antes del partido, de acuerdo a cómo se sienta.

Por puesto y características, el reemplazante de Nicolás González podría ser Lucas Ocampos, quien lo sustituyó sobre el final del duelo con el combinado guaraní. Otra alternativa sería Alejandro Garnacho, aunque menos viable, o bien, el ingreso de Giovani Lo Celso o Leandro Paredes, pero modificando el esquema y armando un mediocampo con mayor presencia, pero sacrificando amplitud y poderío ofensivo.

Por otro lado, de la presencia o no de Messi depende si Scaloni vuelve a alinear un doble nueve con Julián Álvarez y Lautaro Martínez juntos. Todo apunta a que uno de ellos saldrá en caso de que finalmente el rosarino esté de arranque; caso contrario, ambos repetirían titularidad.

"En condiciones de jugar están todos, aunque alguno esté con una molestia", aseguró Scaloni, el lunes en la conferencia de prensa que dio luego del entrenamiento matutino, y antes de que la Selección Argentina emprenda viaje hacia Perú, territorio a donde llegará durante la madrugada del martes (hora argentina).

Pasando en limpio entonces, son tres las dudas de Scaloni, quien avisó que "puede haber variantes": Nahuel Molina, Nicolás González y Lionel Messi.

El posible equipo de la Selección Argentina para visitar a Perú

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez o Lionel Messi, Lautaro Martínez o Messi y Nicolás González o Lucas Ocampos.