Selección Argentina: doble 9 y sin Lionel Messi, la última prueba de Scaloni

El DT dispuso de una práctica formal de fútbol y allí plasmó el equipo que parece ser el que saltará a la cancha de arranque. En él, se destacan las presencias de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez, ganándoles sus respectivas pulseadas a Marcos Acuña y Julián Álvarez, y la de Nicolás González como reemplazante del lesionado Ángel Di María.

La buena noticia es que por segundo día consecutivo Lionel Messi entrenó a la par y no mostró signos de dolor, por lo que se despeja así cualquier duda: el capitán será titular frente a los albirrojos. Sin embargo, en un segundo pasaje, Scaloni lo sacó y puso en su lugar a Julián Álvarez.

Lionel Messi, en el entrenamiento de la Selección Argentina.

De ese modo, Rodrigo De Paul se paró abierto a la derecha del doble cinco conformado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y Nico González fue el volante por izquierdo, con la dupla goleadora en ataque. Pero se trató nada más que de un ensayo pensando en un hipotético escenario, ya sea contra Paraguay o cualquier otro rival, y sin Messi.

De todos modos, la duda que sí parece mantenerse hasta último momento es quién será el centrodelantero que vaya desde el minuto cero: Lautaro Martínez parece sacarle una mínima ventaja, pero ventaja al fin, a la Araña. Ambos tuvieron muy buenos arranques de temporada en Inter de Milán y Manchester City, respectivamente.

"Ya han jugado juntos de entrada, como con Jamaica. Yo estoy abierto a cualquier cosa, ya me conocen, eso no es un problema. Dependerá del partido, si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente. Más allá de que los dos son nueve, son de características diferentes y pueden jugar", dijo Scaloni en conferencia de prensa, ante la posibilidad de que jueguen juntos.

Daniel Garnero, entrenador de Paraguay, ensayó con tres centrales: Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso. "Vamos a ver qué es lo mejor para el partido, que ya tenemos una idea, y en base a eso, decidiremos. Es evidente que nosotros siempre analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos. Pero siempre la primera idea es hacer nuestro juego y pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros. Tenemos jugadores que pueden hacer diferentes cosas y en eso está abocado el partido", explicó.

Mientras que sobre Messi, había dicho que "todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más, lo vimos bien y hablaré antes para definir si juega de inicio o no" y avisó que "en base a eso veremos el resto del equipo". Sin embargo, luego de que el rosarino entrene bien, las dudas parecen haber sido disipadas, al menos ante Paraguay. Contra Perú será otra historia.

El posible equipo de la Selección Argentina para recibir a Paraguay

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Nicolás González.