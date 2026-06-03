Dibu Martínez llegará al debut ante Argelia y será titular en el Mundial

El arquero evoluciona favorablemente de la fractura en un dedo de la mano derecha y en la Selección no hay dudas sobre su presencia en el estreno mundialista.
Emiliano Martínez será el arquero titular de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026 frente a Argelia, el próximo 16 de junio en Kansas. Aunque llegó a la concentración con una fractura en el dedo anular de la mano derecha, sufrida en la previa de la final de la Europa League, el cuerpo médico de la Albiceleste considera que llegará en óptimas condiciones al estreno.
La recuperación avanza según lo previsto y no existe preocupación interna respecto de su disponibilidad para el primer partido de la Copa del Mundo.
Las imágenes del marplatense con el dedo inmovilizado durante los festejos de Aston Villa generaron cierta inquietud entre los hinchas. Sin embargo, desde su llegada a Estados Unidos el panorama fue llevando tranquilidad. Incluso el propio arquero transmitió confianza cuando respondió con un “llego, llego” a quienes le consultaron por su estado físico. En la Selección destacan que se trata de una lesión habitual para los arqueros y que para el debut ya habrán transcurrido más de cinco semanas desde la fractura.
De todos modos, el cuerpo técnico decidió actuar con cautela. El Dibu no participará de los amistosos ante Honduras e Islandia y continuará utilizando una venda junto a una tablilla protectora durante varios días más. Actualmente realiza la mayoría de los trabajos con los pies y evita las tareas de mayor exigencia con las manos para no comprometer la recuperación. Además, quedó descartada la posibilidad de utilizar un guante especial, una alternativa que había surgido en las primeras horas tras conocerse la lesión.
Ante la ausencia del Dibu en los encuentros preparatorios, Gerónimo Rulli aparece como principal candidato para ocupar el arco en el amistoso frente a Honduras. Lionel Scaloni todavía no definió si también le dará minutos a Juan Musso durante la gira previa al Mundial, aunque la prioridad del cuerpo técnico pasa por preservar a Martínez para que llegue en plenitud al partido más importante: el debut mundialista ante Argelia.
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