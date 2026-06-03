Dibu Martínez llegará al debut ante Argelia y será titular en el Mundial

Las imágenes del marplatense con el dedo inmovilizado durante los festejos de Aston Villa generaron cierta inquietud entre los hinchas. Sin embargo, desde su llegada a Estados Unidos el panorama fue llevando tranquilidad. Incluso el propio arquero transmitió confianza cuando respondió con un “llego, llego” a quienes le consultaron por su estado físico. En la Selección destacan que se trata de una lesión habitual para los arqueros y que para el debut ya habrán transcurrido más de cinco semanas desde la fractura.