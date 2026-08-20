Tigre cayó con Montevideo City Torque y se despidió de la Sudamericana

El Matador tuvo algunas oportunidades para ponerse en ventaja durante el inicio. Joaquín Laso había marcado a los nueve minutos, pero el gol fue anulado por posición adelantada, mientras que Mauro Méndez estuvo cerca con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo. Cuando Tigre parecía estar mejor, Torque aprovechó una transición rápida y Salomón Rodríguez definió tras una asistencia de Franco Pizzichillo para establecer el 1-0. El conjunto argentino reaccionó y Valentín Moreno consiguió el empate antes del descanso.