Tigre cayó con Montevideo City Torque y se despidió de la Sudamericana

Tras caer 1 a 0 en la ida en Victoria, el Matador perdió 2 a 1 con el equipo uruguayo de visitante en un duelo donde jugó un tiempo con un hombre menos.
Tigre perdió 2-1 ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Victoria necesitaba remontar el 1-0 sufrido en la ida de local y comenzó buscando el gol, pero no logró sostener el partido cuando quedó con diez jugadores. Con el triunfo, el conjunto uruguayo cerró la serie 3-1 y avanzó a los cuartos de final.
El Matador tuvo algunas oportunidades para ponerse en ventaja durante el inicio. Joaquín Laso había marcado a los nueve minutos, pero el gol fue anulado por posición adelantada, mientras que Mauro Méndez estuvo cerca con un remate cruzado que pasó muy cerca del palo. Cuando Tigre parecía estar mejor, Torque aprovechó una transición rápida y Salomón Rodríguez definió tras una asistencia de Franco Pizzichillo para establecer el 1-0. El conjunto argentino reaccionó y Valentín Moreno consiguió el empate antes del descanso.
La situación cambió por completo a los 45 minutos, cuando Nahuel Bustos fue expulsado por una infracción sin pelota sobre Pizzichillo luego de la intervención del VAR. La jugada además terminó en penal para el equipo uruguayo y Salomón Rodríguez volvió a convertir para poner el 2-1. Tigre se fue al entretiempo obligado a buscar dos goles con un jugador menos y tuvo todavía más dificultades para sostener su plan de juego.
En el segundo tiempo, Tigre intentó adelantarse pese a la inferioridad numérica, pero encontró pocas opciones para llegar con claridad al área rival. En cambio, el conjunto uruguayo aprovechó la ventaja y los espacios, controló el trámite durante gran parte del complemento y se aseguró un global 3-1 para avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará a quien se quede con la llave que enfrenta a Cienciano y Botafogo.
El Matador tendrá la chance de recuperarse el próximo lunes, cuando reciba a Central Córdoba en Victoria por la sexta fecha del Torneo Clausura, donde marcha octavo luego de un arranque irregular.
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