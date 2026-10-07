Papu Gómez fue comentarista en la despedida de Messi y lo comparó con dos personajes históricos

El campeón del mundo siguió la jornada desde una cadena de Kukait y destacó una capacidad del capitán que, además de su habilidad, lo diferencia del resto de los futbolistas.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo a Alejandro 'Papu' Gómez como espectador desde la distancia. El mediapunta que integró el plantel que ganó el campeonato Mundial de Qatar en 2022, no estuvo en el Monumental, pero participó como comentarista de una transmisión de la cadena kuwaití Sasha Sasha.
“Hoy es un día muy histórico y un mal día, especial, porque Messi se despide de la Selección Argentina. Creo que, en mi opinión, es quizá el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, este día es triste para nuestra selección”, expresó Gómez durante la previa al encuentro de la selección Argentina ante Benín, y al reconocer las emociones que le generaba el último partido del capitán con la Albiceleste.
Sin embargo, el análisis no quedó limitado a las condiciones futbolísticas del rosarino. El volante puso el foco en la velocidad con la que procesa las situaciones de juego, una característica que considera determinante para explicar su superioridad frente a otros jugadores.
En ese sentido, el actual futbolista de Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos realizó una comparación con dos figuras históricas. “Para mí, el cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el de cualquier humano normal. Porque, técnicamente, hay miles de jugadores que no pueden igualarlo técnicamente en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás. Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci".
La explicación continuó con una particular descripción de cómo percibe el juego el capitán argentino. " Tiene algo extra, más que una persona común, no lo sé. Pero quizá en su cerebro, digamos que cuando juega al fútbol, todo … para él, parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad”.
Ya durante el entretiempo, el Papu había anticipado que el 10 buscaría quedarse en la cancha hasta convertir un gol, algo que finalmente sucedió desde el punto penal. “Como te dije antes, para mí, mientras no marque un gol, no saldrá del terreno de juego. Por lo tanto, espero que marque un gol temprano para que pueda salir y el público lo ovacione después. En mi opinión, intentará jugar todos los minutos, quizá incluso hasta el minuto 90, para celebrar siempre con el público y dar lo máximo posible”.
La predicción se cumplió y Messi convirtió ante Benín para completar su recorrido con la camiseta celeste y blanca. El capitán recibió el reconocimiento de los hinchas, su familia y sus excompañeros, en una jornada especial que contó con la presencia de varios integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.
Entre quienes no pudieron asistir estuvieron Paulo Dybala, Nahuel Molina y Franco Armani. Los dos primeros no fueron autorizados por Roma debido a “motivos deportivos y logísticos, concretamente la duración del viaje intercontinental y la cercanía de los próximos compromisos oficiales”, mientras que el arquero debió quedarse en Colombia junto a Atlético Nacional para disputar el partido frente a Deportes Tolima.
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