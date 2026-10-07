Papu Gómez fue comentarista en la despedida de Messi y lo comparó con dos personajes históricos

La explicación continuó con una particular descripción de cómo percibe el juego el capitán argentino. " Tiene algo extra, más que una persona común, no lo sé. Pero quizá en su cerebro, digamos que cuando juega al fútbol, todo … para él, parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad”.

Ya durante el entretiempo, el Papu había anticipado que el 10 buscaría quedarse en la cancha hasta convertir un gol, algo que finalmente sucedió desde el punto penal. “Como te dije antes, para mí, mientras no marque un gol, no saldrá del terreno de juego. Por lo tanto, espero que marque un gol temprano para que pueda salir y el público lo ovacione después. En mi opinión, intentará jugar todos los minutos, quizá incluso hasta el minuto 90, para celebrar siempre con el público y dar lo máximo posible”.

Papu Gómez, uno de los campeones del mundo ausentes en la despedida de Messi.

La predicción se cumplió y Messi convirtió ante Benín para completar su recorrido con la camiseta celeste y blanca. El capitán recibió el reconocimiento de los hinchas, su familia y sus excompañeros, en una jornada especial que contó con la presencia de varios integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Entre quienes no pudieron asistir estuvieron Paulo Dybala, Nahuel Molina y Franco Armani. Los dos primeros no fueron autorizados por Roma debido a “motivos deportivos y logísticos, concretamente la duración del viaje intercontinental y la cercanía de los próximos compromisos oficiales”, mientras que el arquero debió quedarse en Colombia junto a Atlético Nacional para disputar el partido frente a Deportes Tolima.