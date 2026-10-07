La sorprendente similitud en el gol de Nico Paz con el primer tanto de Messi en la Selección Argetina

UN CALCO DEL 10 Nico Paz marcó un golazo con asistencia de Lionel Messi y recreó de forma idéntica el primer tanto del capitán argentino en 2006. https://t.co/JGzESI7ZHF — Vía País (@ViaBsAscomar) October 7, 2026

En el post partido, las redes sociales comenzaron a traer del pasado aquel tanto que Lionel le metió a Croacia, el primero con la Selección Mayor, en un amistoso previo al Mundial de Alemania 2006. En ese entonces, una joven pulga ya vaticinaba lo que iba a hacer su historia con la pelota y Argentina, que recientemente terminó con 126 tantos.

Con la pequeña diferencia de que no recibió de nadie y la condujo solo, Leo finalizó con el mismo gesto y el mismo gol que hizo Nico anoche, desde fuera del área grande, con viveza y un atrevimiento que solo los distintos tienen. ¿Serán indicios del próximo heredero?