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La sorprendente similitud en el gol de Nico Paz con el primer tanto de Messi en la Selección Argetina

El 2-0 del jugador del Como ante Benín en el Monumental trajo recuerdos de aquel tiro de Lionel ante Croacia en 2006, cuando inició el camino hacia los 126 que consiguió con esta camiseta

Mientras un país duela la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, la renovación del equipo sigue su curso y pareciera que superar el no ver más al capitán con esta camiseta no será tan difícil. Y es que la camada de los nuevos chicos vuelve a ilusionar a la gente y ya hay nombres propios que suenan muy fuerte. Uno de ellos es el de Nicolás Paz, el máximo candidato a heredar la gloriosa número 10, que anoche vs. Benín metió un golazo y encendió la lamparita de los futboleros: fue muy similar al primero de la Pulga con la albiceleste.

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Con apenas un minuto en cancha, recién ingresado en el segundo tiempo cuando las cosas seguían 1-0, el futbolista del Como frotó la lámpara en un estadio Monumental repleto y puso el segundo ante el conjunto africano, que le hizo partido a los de Lionel Scaloni. Pero la similitud no solo fue por cómo rozó la pelota con la red, sino por su gesto técnico y la 18 en la espalda, un número que usó alguna vez Messi. Fue una forma de rendirle homenaje en una noche única.

Paz, que reemplazó a Rodrigo De Paul, se ubicó por el extremo derecho para asociarse con el 10 y llegó la conexión: Leo se la dio, Nico recorrió unos metros, apuntó y disparó desde afuera del área al segundo palo. Una vez más empieza a hacer temblar a los argentinos, tal como lo logra con cada uno de los pocos tantos que convirtió con esta camiseta.

Fue su cuarto gol en 14 partidos. Venía de marcarle a Bolivia y Burkina Faso y completó así una racha goleadora perfecta en esta triple fecha FIFA. Luego de celebrar, fue a buscar al capitán y le dio un sentido abrazo.

En el post partido, las redes sociales comenzaron a traer del pasado aquel tanto que Lionel le metió a Croacia, el primero con la Selección Mayor, en un amistoso previo al Mundial de Alemania 2006. En ese entonces, una joven pulga ya vaticinaba lo que iba a hacer su historia con la pelota y Argentina, que recientemente terminó con 126 tantos.

Con la pequeña diferencia de que no recibió de nadie y la condujo solo, Leo finalizó con el mismo gesto y el mismo gol que hizo Nico anoche, desde fuera del área grande, con viveza y un atrevimiento que solo los distintos tienen. ¿Serán indicios del próximo heredero?

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