Tigre igualó con Alianza Atlético en su estreno en la Copa Sudamericana

El Matador empató 1 a 1 con el conjunto peruano en condición de visitante en su debut en el certamen internacional. Joaquín Laso fue expulsado sobre el final.
Tigre empató 1 a 1 con Alianza Atlético en Perú en su estreno en el Grupo A de la Copa Sudamericana, que también integran América de Cali y Macará de Ecuador. Ignacio Russo abrió el marcador, Valentín Robaldo igualó el encuentro y Joaquín Laso fue expulsado sobre el final.
Tigre abrió el marcador con un gol de Ignacio Russo a los nueve minutos de juego, después de capturar un rebote del arquero local tras una presión efectiva y ataque rápido del visitante. El Matador mantuvo la ventaja durante un gran tramo del desarrollo y parecía que se llevaría un triunfazo afuera de casa.
Sin embargo, Alianza Atlético logró el empate a los 29' del complemento a través de Valentín Robaldo para zafar de una derrota de local que hubiera sido un golpazo a su ilusión de competir en el grupo que también integran América de Cali y Macará de Ecuador.
El equipo de Victoria, que comenzó a puro triunfo el año y después bajó el rendimiento al mismo tiempo que los resultados, sacó un buen empate considerando que fue de visitante aunque le quedó el sabor agridulce de haber comenzado ganando y no podido sostener la ventaja en el marcador.
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